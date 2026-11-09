Київські ТЕЦ ремонтує фірма з трьома працівниками? Хто закриває очі на дерибан

Експертизи щодо цін на котельне обладнання тривають, а державні та міські аудитори закупівель підрядника не перевіряли

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Понад два мільярди гривень на ремонт київських ТЕЦ віддали фірмі, у якій працюють лише троє людей. Тим часом поліція з серпня 2025 року розслідує можливе привласнення коштів під час закупівель котельного обладнання для КП "Київтеплоенерго". Однак за цей час нікому не повідомили про підозру, а частину багатомільйонних договорів не перевіряли аудитори.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на відповіді правоохоронців, Держаудитслужби та департаментів КМДА на журналістські запити. Більше читайте у матеріалі: Ремонт ТЕЦ робить фірма з трьома працівниками? Хто не помічає схеми на "Київтеплоенерго".

Поліція чекає на експертизи

Управління поліції в метрополітені ГУНП у місті Києві розслідує кримінальне провадження № 42025102070000103 за ч. 4 ст. 191 КК України. У відповіді за підписом начальника слідчого відділу Олексія Журавля правоохоронці повідомили, що призначені судово-товарознавчі та фінансові експертизи досі не завершені.

Експертні висновки мають підтвердити або спростувати версію про завищення цін на котельне обладнання. Водночас поліція не надсилала до КМДА чи "Київтеплоенерго" листів, застережень або подань щодо ризиків співпраці з підрядниками, які фігурують у справі.

Відповідь поліції. Скриншот

Держаудитслужбу до перевірок не залучали

Державна аудиторська служба України та її Північний офіс повідомили, що не проводили перевірок, ревізій чи моніторингу першої закупівлі, у якій "Київкотлотурбопром" переміг із пропозицією на 16,5 млн грн. Не перевіряли аудитори й нових угод на 571,7 млн грн та 402,8 млн грн. Відповіді підписали заступник голови ДАСУ Олександр Шкуропат і заступник начальника Північного офісу Олександр Сомик.

Відповідь Держаудитслужби. Скриншот

У відомстві пояснили, що приватні підприємства не підконтрольні Держаудитслужбі, а для їхньої перевірки потрібне судове рішення. Такого рішення не ухвалювали. Нацполіція та Подільська прокуратура в межах кримінального провадження також не зверталися до ДАСУ для залучення аудиторів до аналізу кошторисів або перевірки ціноутворення.

Департамент внутрішнього аудиту КМДА, який очолює Оксана Колтик, закупівель "Київкотлотурбопрому" теж не перевіряв. Там пояснили, що працюють за планом або окремим дорученням міського голови Віталія Кличка. Доручення щодо цих закупівель мер не давав.

Відповідь Департаменту внутрішнього аудиту КМДА. Скриншот

У КМДА покладають контроль на комунальне підприємство

Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА у відповіді за підписом першої заступниці директора Олени Басурової заявив, що не має повноважень перевіряти процедури закупівель і наявність дозволів у підрядників. За позицією департаменту, відповідальність за це несе саме комунальне підприємство.

Відповідь Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА. Скриншот

Залучення як субпідрядника "Атомрембуду", який фігурує в розслідуванні та змінив назву на "Статус Білд", із КМДА не погоджували. У департаменті пояснили, що це належить до компетенції сторін договору. Водночас "Київтеплоенерго" не подавало міській адміністрації звітів про порушення строків робіт чи претензій до якості робіт "Київкотлотурбопрому".

Про судову ухвалу, в якій описано схему можливого виведення 56 млн грн через текстильну фірму "Райбудрем", у профільному департаменті, за його відповіддю, дізналися вперше. Самої ухвали суду посадовці не отримували.

Раніше "Телеграф" розповідав, як компанії з орбіти Богельських отримували бурштинові ділянки.