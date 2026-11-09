Пробиває стіни як лом і вибухає всередині: що треба знати про нову реактивну "Герань-5"

Для міських будівель головна загроза – поєднання ударної хвилі, високої температури та руйнування конструкцій, особливо коли вибух відбувається всередині

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Росія почала застосовувати реактивну "Герань-5" у модифікації К5-К із термобаричною бойовою частиною ТББЧ-90. Вона, на відміну від попередньої версії може розвивати швидкість до 1000 км/на годину. Така швидкість і кількість вибухівки створюють окрему небезпеку: величезна руйнівна сила в разі влучання вже розриває споруду ще до моменту детонації вибухівки. Вибух в цей час, по суті — йде всередину.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило характеристики К5-К, класифікувавши апарат як малогабаритну крилату ракету. Вона має дальність польоту 1000 км. "Телеграф" розібрався, чому вона може нашкодити сильніше.

Що змінилося у швидкісній модифікації

Модифікація К5-К коротша за звичайну "Герань-5" Джерело: war-sanctions.gur.gov.ua

К5-К коротша за звичайну "Герань-5": 4 метри проти 6,5 метра. Розмах крил зменшився з 3,2 до 3 метрів. Завдяки зміненій аеродинаміці фюзеляжу максимальна висота польоту зросла з 5 до 6 км, а крейсерська швидкість становить понад 450 км/год. Під час окремих маневрів максимальна швидкість сягає 1000 км/год. Силова установка базується на китайському турбореактивному двигуні ТРД-200.

Така швидкість наближає характер загрози до швидкісних дозвукових крилатих ракет. 1000 км/год – це близько 277 метрів за секунду: у поєднанні з масою апарата понад 800 кг це створює значну кінетичну енергію ще до детонації. У дослідженому експертами ГУР зразку була встановлена термобарична бойова частина (ТББЧ) вагою 90 кг.

Вперше про бойову частину такого розміру ГУР повідомляло в січні 2026 року, проте тип бойової частини не уточнювався. До К5-К ворог використовував термобаричні бойові частини, проте вони були меншої ваги — 50 кг.

Що робить термобаричний вибух усередині будинку

ТББЧ-90 уражає вибуховою хвилею та високою температурою. У закритому просторі хвиля відбивається від стін і перекриттів, посилюючи руйнування. Наслідками стають

знищення внутрішніх перегородок

вибивання дверей і вікон

пошкодження фасадів, перекриттів та опорних конструкцій

Легкі будівельні елементи деформуються або обвалюються, виникають пожежі.

Звичайна вибухівка (тротил, гексоген) руйнує об'єкти швидким механічним ударом та осколками, тоді як термобарична бойова частина (наприклад, ТББЧ-90) знищує все навколо за допомогою тривалого надлишкового тиску та надвисокої температури, використовуючи повітря як частину свого палива.

У закритому просторі термобарична хвиля відбивається від стін і посилює руйнування/ Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Висока швидкість в момент атаки додає ефект "лома": апарат здатний пробивати залізобетонні перекриття, технічні поверхи та стіни промислових об’єктів. Якщо заряд детонує після такого проникнення, основний удар припадає на внутрішній простір будівлі. Для людей небезпечні одночасно тиск, температура, уламки та обвалення; пошкодження віконних рам і стін поширюються на відстань близько 50–70 метрів від епіцентру.

"Герань-5" із термобаричною бойовою частиною масою 90 кг здатна завдати катастрофічних руйнувань житловому будинку — аж до руйнування під'їзду чи кількох поверхів типової п'ятиповерхівки, чи панельки.

Саме "Герань-5" із термобаричним зарядом російські війська використали для атаки багатоповерхівки в Чернігові 24 серпня. Наслідки були м'якшими через влучання в прибудову, казали тоді в поліції. На ранок 25 серпня було відомо про 26 поранених.

Чому нова "Герань-5" становить більшу загрозу

На максимальній швидкості апарат може подолати відстань від кордону до Харкова менш ніж за 5 хвилин, а до Києва – приблизно за 25 хвилин. Це різко звужує час між виявленням цілі та ударом. За пізнього виявлення чи швидкої зміни траєкторії сигнал тривоги та вибухи розділяють лічені миті.

Для мобільних вогневих груп, які працюють по звичайних "Шахедах" із кулеметами та прожекторами, перехоплення такої цілі стає значно складнішим. На швидкості до 1000 км/год візуально відстежувати апарат і вручну супроводжувати його стрілецькою зброєю практично неможливо. Висотність до 6 км додатково ускладнює роботу засобів ППО малого радіуса дії.

Основне навантаження переходить на ракетні комплекси NASAMS, IRIS-T, Patriot та винищувальну авіацію.

Чим небезпечне падіння без вибуху

Навіть, якщо така "ракета" не вибухає — вона може завдати суттєвих збитків. Важкий фюзеляж (близько 800 кг загальна вага дрона/ракети) під час падіння здатний пошкодити цегляні стіни висоток та руйнувати приватні будинки. Зауважимо, бойові частини масою 90 кг уже кілька разів знаходили нездетонованими, зокрема і в Києві.

Як повідомляв "Телеграф", російські балістичні удари наразі є одним із головних викликів прийдешньої зими, а ракети Patriot PAC-3 залишаються чи не єдиним перевіреним засобом їх перехоплення. Через недостатні темпи виробництва цих ракет Україна та європейські партнери шукають альтернативи. Росія виробляє 2,5–3 тисячі реактивних ударних безпілотників на місяць, а перехоплення одного може потребувати дороговартісної ракети.