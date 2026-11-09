Patriot можемо дочекатися лише через рік: чим ще є шанс збити балістику РФ

Європейські запаси перехоплювачів мінімальні, а іншої антибалістики Україна не має

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Україна відчує полегшення з постачанням ракет для Patriot щонайменше через рік, коли надійдуть партії європейського виробництва. Де шукати захист від російської балістики на тлі дефіциту перехоплювачів, розбирався "Телеграф".

Як повідомляє Bloomberg, Київ має отримати 600 ракет PAC-2 німецького виробництва у 2027–2028 роках. Наприкінці жовтня також оголосили нову угоду про виробництво PAC-3 у Польщі.

Постачання Patriot затягується через глобальний дефіцит

Дефіцит американських перехоплювачів загострився після початку війни США проти Ірану. Європейські військові неохоче передають Україні ракети зі своїх арсеналів без твердих зобов’язань Вашингтона поповнити запаси. Ідея ліцензувати виробництво перехоплювачів в Україні досі не реалізована.

"Росія виробляє балістичні ракети швидше, ніж решта світу разом узятий виробляє ракети Patriot, необхідні для їх перехоплення. Існує глобальний дефіцит", – заявив журналістам у Києві радник Володимира Зеленського з питань радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов.

Які комплекси можуть стати альтернативою Patriot

Серед систем із протибалістичними можливостями – спільна американсько-ізраїльська "Праща Давида", здатна перехоплювати ракети на кшталт російського "Іскандера". Єдина країна, якій Ізраїль погодився продати цей комплекс, – Фінляндія. Вона ще очікує на постачання.

Характеристики "Пращі Давида"

Операційна дальність перехоплення: від 40 км до 300 км.

Висота перехоплення цілей: до 15–50 км.

Ракета-перехоплювач: двоступенева високоенергетична Stunner (SKD-3) із триімпульсним твердопаливним двигуном.

Швидкість ракети: до 7,5 Маха (близько 9 261 км/год або 2,2–2,6 км/с).

Інший варіант – південнокорейські Cheongung-II та L-SAM. Перша система вже перехоплювала іранські цілі в ОАЕ, друга також розроблена для боротьби з балістичними ракетами. Проте Південна Корея відмовляється продавати чи передавати ці комплекси Україні, зокрема через треті країни, з політичних міркувань.

Характеристики Cheongung-II:

Максимальна дальність перехоплення: до 40–50 км.

Максимальна висота перехоплення: до 20 км.

Максимальна швидкість ракети: до 4,5 – 5 Махів.

Американський THAAD та спільні розробки США й Ізраїлю Arrow 2 і Arrow 3 теж призначені для протиракетної оборони. Доступ до них обмежений: жодна європейська країна НАТО не має THAAD, а Arrow 3 є лише в Німеччини.

Характеристики Arrow 2:

Швидкість досягає приблизно 9 Махів (до 2.5–3 км/с).

Дальність ураження складає від 90 до 150 км.

Оснащена двоступеневою твердопаливною ракетою та осколково-фугасною бойовою частиною.

Україна вже використовує франко-італійські SAMP/T, однак наявні модифікації, за повідомленнями українських посадовців, не працюють по російській балістиці. Посилені протибалістичні можливості передбачені в новій версії SAMP/T NG.

Україна має отримати чотири новітні комплекси SAMP/T NG поетапно, починаючи з кінця 2026 року та протягом 2027 року.

Як Lima збиває ракети з курсу

Один зі способів протидіяти балістиці без витрачання зенітних ракет – впливати на її навігацію. На початку 2026 року дві російські балістичні ракети, які прямували до важливого урядового об’єкта в Києві, впали у Дніпро після застосування системи Lima.

Підрозділ радіоелектронного подавлення "Нічна варта" також повідомив про перехоплення "Кинджала" в листопаді 2025 року. За версією військових, Lima передала ракеті хибний навігаційний сигнал: вона змінила напрямок і зруйнувалася через навантаження. Система здатна випромінювати сигнали на відстань майже 200 кілометрів і впливати також на дрони та керовані авіабомби.

Ефективність радіоелектронного впливу залежить від навігації ракети та її захисту від перешкод Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Результат залежить від типу цілі та її захисту від радіоелектронного впливу. У відповідь на появу в російському озброєнні антен, які допомагають обходити перешкоди, українські розробники створили Lima Quant. РЕБ дає дешевший спосіб зривати окремі атаки, але кінетичні перехоплювачі залишаються важливою частиною захисту.

Коли Freyja має запрацювати

Україна також розробляє спільну з Європою систему ППО Freyja. Перший перехват балістичної цілі запланований на середину 2027 року.

Україна завершила свою частину роботи над спільним європейським проєктом антибалістики Freyja, повідомили в соцмережах компанії Fire Point наприкінці жовтня. Саме вони розробляють ракету до комплексу.

Як повідомляв "Телеграф", Володимир Зеленський заявив, що США постачають Україні в середньому лише 12 ракет для Patriot на місяць, тоді як потреба становить близько 150 ракет для перехоплення балістики.