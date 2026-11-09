Не проходили ВЛК понад 5 років: чи можуть через це анулювати бронювання або відмовити у ньому

Що насправді загрожує військовозобов'язаному і чи буде штраф у 25 тисяч

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Працівник має бронювання, але востаннє проходив військово-лікарську комісію ще п'ять або більше років тому. Чи може ТЦК через це відмовити йому в оформленні відстрочки, скасувати вже надану бронь або вимагати терміново пройти медогляд? Такі питання виникають у військовозобов'язаних, адже строк дії висновку ВЛК під час воєнного стану становить один рік. Однак чи означає це, що без актуального медичного висновку людина не може отримати бронювання? "Телеграф" з'ясував, що насправді передбачає законодавство, коли заброньованого можуть направити на ВЛК і чи загрожує йому штраф.

Постанова № 76 і ВЛК: у списку умов бронювання комісії немає

Як пояснив старший військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко в ексклюзивному коментарі "Телеграфу", постанова Кабміну № 76 від 27 січня 2023 року не називає проходження ВЛК обов'язковою умовою бронювання. Якщо підприємство має право бронювати, а працівник відповідає вимогам, відсутність нового висновку не повинна заважати оформленню відстрочки. Навіть якщо людина востаннє проходила огляд понад п'ять років тому, це саме по собі не є підставою для відмови.

А чи потрібна комісія до оформлення броні? "Ні, чинне законодавство цього не передбачає", — каже Данило Гончаренко. Проходження ВЛК регулюють окремі нормативно-правові акти. Тому вимога спершу пройти медогляд, а вже потім оформлювати бронювання, за його словами, не має самостійної правової підстави, якщо працівник відповідає іншим критеріям.

Юрист окремо наголошує на різниці між двома процедурами. Бронювання працівників оформлюють за Порядком № 76, а проходження комісії визначають інші акти. Тому, якщо в рішенні про відмову причиною названо лише відсутність нового медогляду, такої підстави в Порядку № 76, за словами Данила Гончаренка, немає.

П'ять років без огляду: чи можна внести такого працівника до списків

"Так, підприємство може включити такого працівника до списків. Законодавство не встановлює окремого обмеження, за яким військовозобов'язаний втрачає право на бронювання через те, що останній медичний огляд проводився понад п'ять років тому", — каже Данило Гончаренко.

Натомість насамперед мають значення чотири обставини, наголошує юрист:

відповідність працівника вимогам Порядку № 76;

вимогам Порядку № 76; належний військово-обліковий статус ;

; підтверджені трудові відносини ;

; потрібні відомості в державних реєстрах.

Якщо всі умови виконані, давність висновку ВЛК сама по собі бронюванню не перешкоджає. Проте є застереження: перевірити військово-облікові дані. Якщо працівник не перебуває на належному обліку, відомостей про нього немає в реєстрі "Оберіг" або є інші законодавчі перешкоди, бронювання може бути неможливим. Тоді, пояснює експерт, перешкодою стане проблема з обліковими даними, а не давність медогляду.

Один рік у воєнний час: який строк має висновок ВЛК

Питання давності пов'язане і зі строком дії самого висновку. Гончаренко нагадує: за Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах, затвердженим наказом Міноборони № 402 від 14 серпня 2008 року, під час особливого періоду та/або воєнного стану постанова ВЛК про придатність діє один рік з дня закінчення медогляду.

Проте це не означає, що кожен заброньований працівник мусить автоматично щороку проходити повторну комісію. "Необхідно розмежовувати строк дії постанови ВЛК та умови оформлення бронювання", — наголошує Данило Гончаренко. Для бронювання законодавство окремо не вимагає висновку, виданого протягом останнього року. Отже, один рік стосується самої постанови ВЛК, а не права підприємства бронювати працівника.

Що записано в пункті 31: ВЛК серед підстав для анулювання немає

Тепер про бронювання, яке вже надали. Пункт 31 Порядку бронювання містить конкретні підстави для анулювання відстрочки, пояснює Данило Гончаренко. Серед них, зокрема:

закінчення строку дії відстрочки; втрата підприємством статусу критично важливого; припинення трудових відносин; інші обставини, які визначає законодавство.

Відсутності нового висновку ВЛК серед них немає. Постанова № 76 не називає її самостійною підставою ні для відмови, ні для анулювання вже наданої відстрочки. "Рішення про анулювання бронювання виключно через давність проходження медичного огляду може бути оскаржене", — зазначає юрист.

Коли заброньованого все ж можуть відправити на ВЛК

Загальне правило таке: військовозобов'язаних із чинним бронюванням або оформленою відстрочкою на комісію не направляють. Це передбачає Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затверджений постановою Кабміну № 560 від 16 травня 2024 року, нагадує Гончаренко.

Водночас є винятки. Направлення на ВЛК можливе, якщо людина:

іде на військову службу за контрактом;

за контрактом; добровільно хоче пройти медогляд;

медогляд; раніше мала статус "обмежено придатний" і не пройшла обов'язкового повторного огляду, за винятком випадків, які визначає закон.

Для заброньованих, які до цих винятків не належать, направлення на комісію загальним правилом не передбачене. Тобто чинне бронювання або відстрочка самі по собі означають, що причин відправляти людину на ВЛК у ТЦК немає.

Штраф до 25 500 гривень: чи загрожує він за відсутність ВЛК

Залишається питання про штраф. Сам по собі п'ятирічний проміжок між оглядами не є автоматичною підставою для штрафу, пояснює Данило Гончаренко. Адміністративна відповідальність настає, коли людина порушила конкретний обов'язок. Наприклад, без поважних причин не виконала правомірне направлення на медичний огляд.

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію діє стаття 210-1 КУпАП. В особливий період для громадян штраф становить від 17 000 до 25 500 гривень. "Для притягнення до відповідальності необхідно встановити склад адміністративного правопорушення, зокрема наявність відповідного обов'язку та факт його порушення", — зазначає юрист.

Тому для штрафу, за словами юриста, мають збігтися дві речі: у людини був конкретний обов'язок пройти комісію і вона його порушила. Якщо обов'язку не було, підстав для штрафу теж немає.

Якщо в людини чинне бронювання, вона не підпадає під винятки і не зобов'язана проходити комісію, відсутність свіжого висновку не повинна бути підставою для штрафу. У разі незаконного притягнення до відповідальності постанову ТЦК можна оскаржити в установленому порядку.

Відмовили або анулювали через ВЛК: шість кроків для роботодавця і працівника

Якщо відмову вже отримали, Данило Гончаренко радить діяти послідовно: