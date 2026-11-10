"На Щекавицю вже йдемо?". Червоне небо над Краматорськом вразило українців, що сталося (фото)

Відлуння вибухів чули у Києві та Вінниці

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Ввечері у понеділок, 9 листопада, росіяни атакували газову інфраструктуру на Донеччині. Після вибухів небо над окупованим Краматорськом стало червоним, ніби у фільмах про апокаліпсис.

"Телеграф" розповідає, що відомо про атаку. У мережі пишуть, що ворог підірвав газопровід між Слов'янськом і Краматорськом. Дехто пов'язує підземні поштовхи та вібрацію, яку минулої ночі відчули жителі центру України, саме з цим ударом.

Детально читайте на "Телеграфі": Загадкові підземні поштовхи налякали українців. Вібрацію чули від Житомира до Дніпра

В мережі з'явилися кадри нічного неба над Краматорськом. Небо повністю червоне від заграви, виглядає це дуже тривожно.

Небо над зраненим містом стало червоним. Фото: Ілля Андреєв

Заграва закрила весь небосхил. Фото: Ілля Андреєв

Люди активно коментують те, що сталося. Пишуть, що саме так відбувається, коли є удар по газовій інфраструктурі. Також коментатори підтверджують, що чули відлуння цього вибуху навіть у Києві та Ірпені. Ось деякі з коментарів:

Так виглядає пекло, яке створили люди

Серце розривається

Цікаво що в Києві був поштовх такий норм, і глухий геп. Пабліки пишуть землетрус…

Теж чула в Ірпені

Могли під землею щось підірвати

Пекло на землі

Газопровод перебили, а так схоже на викид зі сталкера

У нас так у 22-му у березні горіло довго. То газ

Також є коментарі з гірким гумором, про "ядерку". Згадують про Щекавицю (популярний український інтернет-мем, що виник у вересні 2022 року на тлі постійних ядерних погроз з боку Росії). Це жартівлива ідея, що у разі реального ядерного удару по Києву треба зібратися на історичній горі Щекавиця та влаштувати масову "вечірку" чи оргію наостанок.

Нагадаємо, фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як зараз виглядає Краматорськ. Росіяни практично перетворили місто на руїну, однак там все ще залишаються люди.