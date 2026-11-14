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Кілограм майже на 80 грн дешевше: в "АТБ" вигідна пропозиція на цукерки Roshen

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Нові пропозиції добірки «Економія» з’являються на сайті та в додатку щосереди
Нові пропозиції добірки «Економія» з’являються на сайті та в додатку щосереди. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Перелік акційних товарів може відрізнятися залежно від магазину мережі

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У супермаркетах "АТБ" покупці можуть придбати популярні солодощі за зниженою ціною. Акційні пропозиції дають змогу запастися улюбленими ласощами та водночас трохи заощадити на покупках.

Як пише "Телеграф", цього разу увагу привернули вагові цукерки Roshen Boo!Bear. Кілограм солодощів продають за 204,90 грн замість попередніх 280,99 грн. Таким чином, знижка становить 27%, а покупець може заощадити 76,09 грн на кожному кілограмі.

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Картка вагових цукерок Roshen Boo!Bear на сайті "АТБ" із ціною 204,90 грн за кілограм і позначкою знижки 27%
За акційною ціною економія на кілограмі цукерок становить 76,09 грн

Пропозиція діє до 17 листопада включно. Водночас перед покупкою варто перевірити наявність акційного товару та його вартість у конкретному магазині "АТБ", оскільки умови можуть відрізнятися залежно від торгової точки.

Раніше "Телеграф" писав про акцію в "АТБ", де печиво Roshen продають майже на третину дешевше. Встигнути придбати солодощі за зниженою ціною можна лише до 17 листопада.

Теги:
#Ціни #Знижки #Roshen #АТБ