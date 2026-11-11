Ціни приємно здивують: які товари в "АТБ" продають зі знижками до 50%

Які товари подешевшали майже вдвічі

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В "АТБ" оновили перелік акційних товарів: покупці можуть придбати зі знижками солодощі, морозиво, каву, чай, м’ясні вироби, рибу, молочні продукти та товари для дому. На окремі позиції ціни знизили майже вдвічі.

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Найбільші знижки є на шоколад Roshen Lacmi, окремі види морозива, каву Jacobs, чай SHERLOCK Sekrets, а також деякі м’ясні вироби й заморожені напівфабрикати, як з'ясував "Телеграф". Пропозиції діють до 17 листопада включно.

Шоколад, солодощі та морозиво

Серед солодощів варто звернути увагу на шоколад Roshen Lacmi. Плитки молочного шоколаду з мигдалем, кокосовим кремом та рисовими кульками, з арахісом і карамельно-арахісовою начинкою, а також зі смаком полуниці та крему коштують по 94.80 грн/шт замість 196.70 грн — знижка становить 51%. Шоколад Roshen Lacmi з цілим лісовим горіхом та шоколадно-карамельною начинкою подешевшав на 48% — до 118.90 грн/шт замість 231.80 грн.

Плитки Roshen Lacmi з окремими начинками продають зі знижкою до 51%

Також зі знижками продають морозиво. Київський пломбір у вафельному стаканчику (80 г) коштує 21.90 грн/шт замість 40.30 грн, а морозиво Київський пломбір у картонному стакані (140 г) та з варенням із лохини — по 43.90 грн/шт замість 80.40 грн. На ці позиції діє знижка 45%. Морозиво Magnat Raspberry Cheesecake та Magnat "Hazelnut" (по 500 г) можна придбати за 147.90 грн/шт замість 246.90 грн — дешевше на 40%.

На київський пломбір у стаканчиках діє знижка 45%

Кава та чай зі знижками до 44%

Любителям кави варто придивитися до Jacobs Monarch. Зернова кава (1 кг) коштує 679.90 грн/шт замість 1175.90 грн, розчинна сублімована (190 г) — 309.90 грн/шт замість 536.40 грн, а упаковка 200 г — 289.90 грн/шт замість 505.80 грн. На всі ці позиції діє знижка 42%. Мелена Jacobs Monarch Espresso (230 г) також подешевшала на 42% — до 144.90 грн/шт замість 252.90 грн.

Серед інших помітних пропозицій — чай SHERLOCK Sekrets Classic Bergamot. Упаковка з 25 пакетиками коштує 43.50 грн/шт замість 78.00 грн, а листовий чай об'ємом 100 г — 76.80 грн/шт замість 137.70 грн. Знижка становить 44%.

На чай SHERLOCK Sekrets діє знижка 44%, на каву Jacobs – 42%

Знижки на ковбасу, м'ясо та рибу

Вигідні пропозиції є і в м'ясному відділі. Ковбаса М'ясна лавка/Своя лінія Шинкова (0,5 кг) коштує 142.90 грн/шт замість 238.90 грн, а Ковбасний ряд/Розумний вибір Куряча (300 г) — 39.20 грн/шт замість 65.40 грн. На обидві позиції діє знижка 40%.

Перед купівлею варто перевірити наявність конкретних товарів у своєму магазині

На шинкову та курячу ковбасу в АТБ діє знижка 40%

Серед рибних товарів і морепродуктів ікра Рибкоппродукт лососева Зерниста горбуші (90 г) подешевшала на 40% — до 363.90 грн/шт замість 607.60 грн. Крабові палички Водний світ заморожені (250 г) коштують 60.50 грн/шт замість 101.40 грн, а охолоджені (420 г) — 106.50 грн/шт замість 177.90 грн. Знижка на них також становить 40%.

На крабові палички та ікру в АТБ діє знижка 40%

Пельмені, нагетси та сирні палички

Для тих, хто хоче швидко приготувати обід чи вечерю, є акції на заморожені напівфабрикати. Сирні палички ЇЗІ (300 г) продають за 124.90 грн/шт замість 209.90 грн, нагетси ЇЗІ "Динозаврики" (300 г) — за 77.90 грн/шт замість 130.70 грн.

Пельмені Ласунка "по-домашньому" (0,8 кг) коштують 113.90 грн/шт замість 189.90 грн, а Три ведмеді Мішутка філейні (0,65 кг) — 129.50 грн/шт замість 215.90 грн. На всі ці товари діє знижка 40%.

Пельмені "Ласунка" та "Мішутка" можна придбати зі знижкою 40%

Побутова хімія та засоби догляду

Знижки поширюються не лише на продукти. Наприклад, засіб миючий синтетичний WASH & FREE у розчинних капсулах (19 шт) коштує 163.50 грн/шт замість 284.40 грн — на 42% дешевше.

Засіб WASH & FREE у розчинних капсулах продають зі знижкою 42%

Шампуні Schauma об'ємом 400 мл також продають зі знижкою 40%. Schauma Fresh it Up для жирного на коренях та сухого на кінцях коштує 92.90 грн/шт замість 155.90 грн, Schauma з хмелем для чоловіків — 105.90 грн/шт замість 176.80 грн, а SCHAUMA 7 трав/Олія Аргану&Відновлення та догляд/Відновлення та догляд — 93.50 грн/шт замість 155.90 грн.

Шампуні Schauma продають зі знижкою 40%

Акційні пропозиції в АТБ діють до 17 листопада включно. Перед покупкою варто перевірити наявність товарів у конкретному магазині, адже асортимент може відрізнятися.

Як повідомляв "Телеграф", як у конкретному магазині "АТБ" перевірити наявність товару.