Короткі привітання з днем народження своїми словами: теплі та щирі побажання

Як привітати з днем народження коротко та душевно

Не завжди для привітання потрібні довгі промови чи вірші. Іноді кілька простих, але щирих слів можуть викликати усмішку і зворушити до сліз. Важливо, щоб ваші слова йшли від душі – тоді вони точно запам'ятаються і принесуть радість імениннику.

"Телеграф" підготував для вас добірку коротких привітань з днем народження своїми словами, які можна надіслати у вигляді смс або сказати особисто. Вибирайте, надихайтеся та даруйте іменинникам щасливі моменти.

Короткі привітання з днем народження своїми словами

Вітаю з днем народження! Нехай щастя переповнює твоє життя кожного дня, а посмішка не сходить з обличчя! 🎉

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Здоров'я, любові та здійснення всіх мрій! Від щирого серця бажаю тобі нескінченної радості та тепла! 💖

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Нехай кожен день приносить посмішку і радість, а труднощі обходять стороною! Вітаю тебе! 😊

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З днем народження! Нехай життя дарує лише приємні сюрпризи і наповнює кожну мить радістю! 🎂

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Будь щасливим і коханим! Нехай всі твої мрії здійснюються, а кожен день буде незабутнім! ❤️

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Здоров'я, радості та безмежного щастя тобі в день народження! Нехай поруч завжди будуть вірні друзі та рідні! 🌟

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Бажаю тепла, гармонії та приємних моментів щодня! Нехай твоє життя буде яскравим і наповненим добром! 🌺

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Нехай життя буде яскравим і повним любові! Нехай щасливі миті запам'ятаються назавжди! З днем народження! 🎁

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Щиро вітаю! Нехай все буде так, як ти мрієш, а життя дарує тільки радісні моменти! 💐

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Миру, добра і казкових моментів! Нехай цей день буде сповнений любові та щастя! 🌸

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Бажаю, щоб серце завжди було наповнене щастям і любов'ю! З днем народження! 🥳

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Нехай у житті буде багато радості, успіхів і любові, а кожен новий день буде ще кращим за попередній! 🎈

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Ти – дивовижна людина! Нехай це свято принесе тобі натхнення, віру в себе та багато позитиву! 💕

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Вітаю з днем народження! Нехай кожна мить буде неповторною і наповненою щастям! 🦋

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Нехай всі твої мрії збуваються, а серце завжди буде зігріте теплом рідних і друзів! Вітаю тебе! 🌼

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Будь щасливим сьогодні і завжди! Нехай доля дарує тобі лише приємні сюрпризи! З днем народження! 😃

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Щастя, здоров'я та світлих емоцій у твоєму житті! Нехай кожна мить приносить радість і мир! 🎊

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Нехай серце співає від радості! Вітаю зі святом! Бажаю гармонії та миру в душі! 🎶

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Нехай кожен день буде наповнений теплом, добром і приємними подіями! З днем народження! 🌞

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З днем народження! Щастя, кохання і безліч яскравих моментів тобі в цей день! Нехай усі бажання здійсняться! 🌈