Привітання з днем народження тітці: найкращі побажання та листівки від племінниці та племінника

Найтепліші та найщиріші слова для іменинниці

Тітка – це не просто близька родичка. Іноді вона стає доброю подругою, мудрим наставником, а іноді навіть другою мамою. З нею можна поговорити про все на світі, посміятися до сліз, отримати цінну пораду чи просто знайти підтримку в будь-яку хвилину. День народження тітки – чудова нагода висловити їй свою любов і вдячність. Тому не забудьте підготувати для неї особливе привітання.

"Телеграф" зібрав найтепліші та найщиріші слова та гарні листівки для тітоньки від племінника та племінниці.

Привітання тьоті від племінника

🎉 Дорога тітко! Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі міцного здоров’я, радості та гарного настрою кожен день. Нехай у твоєму житті буде більше щасливих моментів, приємних сюрпризів і яскравих вражень. Ти найкраща! 💖

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🥳 Дорога моя тітко! Бажаю тобі океан щастя, море любові та безліч незабутніх моментів! Нехай всі твої мрії здійснюються легко і з задоволенням. Завжди залишайся такою ж чудовою! 💐

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🌟 Моя люба тітко! Ти для мене завжди була джерелом добра, тепла та позитиву. В цей святковий день бажаю тобі бути найщасливішою, здоровою та оточеною любов’ю. Нехай кожен день приносить радість! 🎈

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💫 Дорога тітонько! Бажаю тобі багато усмішок, щирих людей поруч та здійснення всіх мрій! Нехай кожен твій день буде наповнений радістю та світлом. Зі святом! 🎁

Привітання тітці від племінниці

🎀 Люблю тебе, моя дорога тітко! Від щирого серця бажаю тобі море радості, світла і добра. Нехай удача буде твоєю вірною подругою, а в житті буде більше приємних моментів! Будь завжди такою ж щирою, веселою та прекрасною! 💕

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🌸 Тітонько моя люба! Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю, щоб кожен день приносив тобі щастя, щоб всі твої мрії здійснювалися, а на обличчі завжди була посмішка! Нехай доля дарує тобі тільки найкраще! 🎂

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💖 Дорога тітко! Ти завжди була для мене зразком краси, доброти та мудрості. Нехай у твоєму житті буде більше світлих моментів, міцного здоров’я, теплих обіймів і радості! Обожнюю тебе! 🥰

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✨ Тітко, ти у мене найкраща! В цей святковий день бажаю тобі яскравих емоцій, приємних зустрічей, цікавих подорожей і щастя безмежного! Нехай усі твої мрії здійсняться! 🎊

Привітання від племінника та племінниці

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🎈 Дорога тітко! Ми від усього серця бажаємо тобі чудового настрою, радості і любові! Нехай у твоєму житті буде більше світлих днів, теплих зустрічей та приємних подій! Ти у нас найкраща! 💕

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🎁 Тітонько рідненька, з Днем народження тебе! Від нас обох – міцні обійми, теплі слова та найкращі побажання! Будь завжди усміхненою, здоровою та неймовірно щасливою! 🎂

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🌹 Наша люба тітко! Ми хочемо побажати тобі здійснення усіх мрій, незабутніх моментів, любові та гармонії! Нехай у твоєму житті буде все, що робить тебе щасливою! Обіймаємо! 💖

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💞 Дорога наша тітонько! Бажаємо тобі міцного здоров’я, достатку, радості та натхнення! Нехай життя буде яскравим, цікавим і повним чудових емоцій! Ми тебе дуже любимо! 💕🎉

Вірші тьоті з днем народження

З чудовим днем я Вас вітаю!

Слів найщиріших я бажаю.

Щоб Ви, моя тьотю, сіяли,

А душа Ваша щоб співала.

Щоб, як трояндочка, розквітали,

І, як сонечко, сіяли,

Щоб посмішка ваша щира

Дарувала моменти щасливі.

Щоб серденько горіло любов’ю,

А удача не обходила стороною.

І щоб рідні міцно любили,

І щоб Ви через них не тужили.

***

Жити багато та жити щасливо,

Все, що захочеться — стане можливим.

Радощів, успіхів та процвітання,

Хай же здійсняться таємні бажання!

Море любові, добра, позитиву,

В домі натхнення, достатку та миру.

Кращою тьотею бути завжди,

Впевненим кроком іти до мети!

***

Люба тітонько моя,

Щастя, радості, тепла!

З днем народження вітаю!

Від всього серця я бажаю,

Щоб тобі усе вдавалось,

Здоров’я міцним залишалось,

Щоб життя в тобі кипіло,

Музика в душі бриніла,

Щоб добробут був у хаті,

В гаманці грошей багато!

***

Хай збудеться усе, що Вам бажали.

Хай свіжим квітом розів’ється світ,

Щоб Ви себе у ньому почували,

Немовби зовсім ще не знавши літ.

Хай буде доля з кожним днем щедріша —

Дивує Вас найбільшими з дарів.

Живіть і квітніть! Будьте веселіша.

А решта вже ж буде і поготів.

***

Тітонька моя рідненька,

Будь яскрава, веселенька.

В день народження у твій

Зичу здійснення всіх мрій!

Щоб було в житті все файно,

Ну і пристрасно, звичайно.

Зичу щастя я тобі

І яскравих, гарних днів!

***

Тітонька моя рідненька,

Будь яскрава, веселенька.

В день народження у твій

Зичу здійснення всіх мрій!

Щоб було в житті все файно,

Ну і пристрасно, звичайно.

Зичу щастя я тобі

І яскравих, гарних днів!

Листівки з днем народження тітці

Раніше "Телеграф" ділився добіркою милих привітань з днем народження свекрусі. Іменинниця буде в захваті від цих побажань.