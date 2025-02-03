Привітання з днем народження тітці: найкращі побажання та листівки від племінниці та племінника
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Найтепліші та найщиріші слова для іменинниці
Тітка – це не просто близька родичка. Іноді вона стає доброю подругою, мудрим наставником, а іноді навіть другою мамою. З нею можна поговорити про все на світі, посміятися до сліз, отримати цінну пораду чи просто знайти підтримку в будь-яку хвилину. День народження тітки – чудова нагода висловити їй свою любов і вдячність. Тому не забудьте підготувати для неї особливе привітання.
"Телеграф" зібрав найтепліші та найщиріші слова та гарні листівки для тітоньки від племінника та племінниці.
Привітання тьоті від племінника
🎉 Дорога тітко! Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі міцного здоров’я, радості та гарного настрою кожен день. Нехай у твоєму житті буде більше щасливих моментів, приємних сюрпризів і яскравих вражень. Ти найкраща! 💖
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🥳 Дорога моя тітко! Бажаю тобі океан щастя, море любові та безліч незабутніх моментів! Нехай всі твої мрії здійснюються легко і з задоволенням. Завжди залишайся такою ж чудовою! 💐
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🌟 Моя люба тітко! Ти для мене завжди була джерелом добра, тепла та позитиву. В цей святковий день бажаю тобі бути найщасливішою, здоровою та оточеною любов’ю. Нехай кожен день приносить радість! 🎈
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💫 Дорога тітонько! Бажаю тобі багато усмішок, щирих людей поруч та здійснення всіх мрій! Нехай кожен твій день буде наповнений радістю та світлом. Зі святом! 🎁
Привітання тітці від племінниці
🎀 Люблю тебе, моя дорога тітко! Від щирого серця бажаю тобі море радості, світла і добра. Нехай удача буде твоєю вірною подругою, а в житті буде більше приємних моментів! Будь завжди такою ж щирою, веселою та прекрасною! 💕
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🌸 Тітонько моя люба! Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю, щоб кожен день приносив тобі щастя, щоб всі твої мрії здійснювалися, а на обличчі завжди була посмішка! Нехай доля дарує тобі тільки найкраще! 🎂
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💖 Дорога тітко! Ти завжди була для мене зразком краси, доброти та мудрості. Нехай у твоєму житті буде більше світлих моментів, міцного здоров’я, теплих обіймів і радості! Обожнюю тебе! 🥰
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✨ Тітко, ти у мене найкраща! В цей святковий день бажаю тобі яскравих емоцій, приємних зустрічей, цікавих подорожей і щастя безмежного! Нехай усі твої мрії здійсняться! 🎊
Привітання від племінника та племінниці
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🎈 Дорога тітко! Ми від усього серця бажаємо тобі чудового настрою, радості і любові! Нехай у твоєму житті буде більше світлих днів, теплих зустрічей та приємних подій! Ти у нас найкраща! 💕
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🎁 Тітонько рідненька, з Днем народження тебе! Від нас обох – міцні обійми, теплі слова та найкращі побажання! Будь завжди усміхненою, здоровою та неймовірно щасливою! 🎂
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🌹 Наша люба тітко! Ми хочемо побажати тобі здійснення усіх мрій, незабутніх моментів, любові та гармонії! Нехай у твоєму житті буде все, що робить тебе щасливою! Обіймаємо! 💖
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💞 Дорога наша тітонько! Бажаємо тобі міцного здоров’я, достатку, радості та натхнення! Нехай життя буде яскравим, цікавим і повним чудових емоцій! Ми тебе дуже любимо! 💕🎉
Вірші тьоті з днем народження
З чудовим днем я Вас вітаю!
Слів найщиріших я бажаю.
Щоб Ви, моя тьотю, сіяли,
А душа Ваша щоб співала.
Щоб, як трояндочка, розквітали,
І, як сонечко, сіяли,
Щоб посмішка ваша щира
Дарувала моменти щасливі.
Щоб серденько горіло любов’ю,
А удача не обходила стороною.
І щоб рідні міцно любили,
І щоб Ви через них не тужили.
***
Жити багато та жити щасливо,
Все, що захочеться — стане можливим.
Радощів, успіхів та процвітання,
Хай же здійсняться таємні бажання!
Море любові, добра, позитиву,
В домі натхнення, достатку та миру.
Кращою тьотею бути завжди,
Впевненим кроком іти до мети!
***
Люба тітонько моя,
Щастя, радості, тепла!
З днем народження вітаю!
Від всього серця я бажаю,
Щоб тобі усе вдавалось,
Здоров’я міцним залишалось,
Щоб життя в тобі кипіло,
Музика в душі бриніла,
Щоб добробут був у хаті,
В гаманці грошей багато!
***
Хай збудеться усе, що Вам бажали.
Хай свіжим квітом розів’ється світ,
Щоб Ви себе у ньому почували,
Немовби зовсім ще не знавши літ.
Хай буде доля з кожним днем щедріша —
Дивує Вас найбільшими з дарів.
Живіть і квітніть! Будьте веселіша.
А решта вже ж буде і поготів.
***
Тітонька моя рідненька,
Будь яскрава, веселенька.
В день народження у твій
Зичу здійснення всіх мрій!
Щоб було в житті все файно,
Ну і пристрасно, звичайно.
Зичу щастя я тобі
І яскравих, гарних днів!
***
Тітонька моя рідненька,
Будь яскрава, веселенька.
В день народження у твій
Зичу здійснення всіх мрій!
Щоб було в житті все файно,
Ну і пристрасно, звичайно.
Зичу щастя я тобі
І яскравих, гарних днів!
Листівки з днем народження тітці
Раніше "Телеграф" ділився добіркою милих привітань з днем народження свекрусі. Іменинниця буде в захваті від цих побажань.