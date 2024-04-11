Сто ракет для РФ? Unilever будує завод в Україні, але допомагає Путіну вести війну з Україною

Усього за один військовий рік компанія заплатила податку на прибуток у 2,6 рази більше, ніж до війни

В умовах протистояння російської агресії, що триває, наявність фінансових ресурсів займає не останнє місце. У той час, як Естонія підраховує скільки грошей потрібно Україні для перемоги у війні, деякі західні компанії продовжують працювати в країні-агресорі, а отже, і фінансувати теракти росіян.

До таких належить і один з світових лідерів у виробництві товарів повсякденного попиту – від харчових приправ до побутової хімії, компанія Unilever. Транснаціональна корпорація, створена 95 років тому зі штаб-квартирою в Лондоні, одночасно працює і в Україні та Росії, мимоволі допомагаючи останній виробляти до сотні ракет щорічно.

"Телеграф" розбирався в діяльності Unilever в обох країнах, і чому Національне агентство з протидії корупції свого часу включило компанію до Реєстру міжнародних спонсорів війни, який нині вже не існує.

Інвестиції та гуманітарка на 35 мільйонів євро — Unilever в Україні

В Україні транснаціональна компанія Unilever почала працювати 1998-го року, коли було зареєстровано ТОВ "Юнілівер Україна". Будучи виробником всесвітньо відомих брендів харчових товарів (чай Brooke Bond, Lipton, курячі кубики та приправи Knorr), побутової хімії (Domestos, Axe, Rexona, Чиста лінія) компанія активно продавала свої товари в Україні. Пізніше було відкрито власні виробничі лінії.

В результаті, у довоєнному 2021 році дохід ТОВ "Юнілівер Україна" за даними аналітичного сервісу YouControl, склав 1 млрд 974 млн грн. За підсумками 2023-го компанії вдалося виручити навіть трохи більше ніж до російської агресії – 2 млрд 4 млн грн.

Скільки при цьому компанія заплатила податків до бюджету України – невідомо, але на своєму сайті Unilever підтримує імідж соціально-відповідального підприємства, яке допомагає українцям, які постраждали від війни.

Так, вже 4 березня 2022 року на сайті фірми з’явилася заява, яка засуджує російське вторгнення в Україну. У компанії також закликали до припинення війни та наголосили, що у цей тяжкий час їхні думки з народом України. Також Unilever пообіцяли надати гуманітарну допомогу для постраждалих українців.

Своє слово у компанії дотримали – у березні 2023 року "Unilever Україна" заявила, що витратила на надання гуманітарної допомоги понад 15 млн євро. Тоді ж у корпорації анонсували будівництво на Київщині заводу з виробництва засобів особистої гігієни таких марок як Dove, Axe, TRESemmé, Clear. Інвестиції в проект були заявлені на рівні 20 млн. євро.

"Сьогодні відбулася важлива подія щодо розширення нашого бізнесу та розвитку індустрії. Будівництво фабрики свідчить про наші амбітні плани та довгострокові зобов’язання перед країною. Нове виробництво створить до 100 нових робочих місць, сприятиме зростанню локального FMCG ринку та розширить експортні можливості України", — заявив на церемонії початку будівництва заводу у березні 2023 року генеральний директор Unilever Україна Василь Бовдилов.

Працювати не хочемо, але прибуток чомусь зростає – Unilever у Росії

Здавалося б, Unilever робить в Україні добру справу – допомагає постраждалим від війни, будує новий завод, який має дати нові робочі місця. Згідно з підрахунками самої компанії, це коштувало їм мінімум 35 мільйонів євро. Проте Національне агентство протидії корупції (НАЗК) ще 3 липня 2023 року включило компанію до Реєстру міжнародних спонсорів війни. Та й сам президент України Володимир Зеленський в одному із своїх березневих звернень 2022 року називав Unilever спонсором війни РФ проти України.

Як стверджував НАЗК, незважаючи на свою заяву від 4 березня 2022 року, Unilever так і не припинив свій бізнес у Росії. Більше того, судячи з зростання чистого прибутку від діяльності в РФ, справи компанії йдуть там навіть краще.

Так, хоча в березні 2022 року Unilever заявила про зупинку імпорту та експорту в Росії, свої чотири заводи (два з виробництва морозива в Тульській та Омській областях), чаю, косметики та побутової хімії (у Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі), компанія так і не закрила. У результаті світовий бренд продовжив виробництво на території країни-агресора, продовжуючи надавати робочі місця приблизно трьом тисячам росіян.

За даними російських бізнес-реєстрів, у 2022-му році Unilever у Росії врятував 88,9 млрд руб., що при середньому курсі 70 рублів за долар (для 2022 року — "Телеграф"), дає приблизно 1,27 млрд дол. У порівнянні зі світовим оборотом Unilever у 2022 році в 60 млрд євро (близько 65 млрд дол.), доходи компанії в Росії здаються вельми невеликими. Але куди цікавіше інше.

Так, хоча у довоєнному 2021-му році Unilever у Росії заробив трохи більше ніж у 2022-му, перший військовий рік виявився для світового бренду напрочуд вдалим. Чистий прибуток після сплати податків у 2022-му році склав 9,2 млрд руб. (130 млн дол.), тоді як у 2021-му лише 4,8 млрд (68 млн дол.). Тобто Unilever спромоглася у вигляді чистого прибутку отримати на російському ринку майже вдвічі більше, ніж до вторгнення в Україну.

Не дивно, що незважаючи на обіцянку піти з РФ, у результаті Unilever передумала і в 2023 році заявив, що обирає з трьох варіантів — відмови від бізнесу в РФ, його продажу та скорочення обсягів операцій. Саме останній варіант генеральний директор Unilever Хайн Шумахер назвав "найменш поганим", отже, таким, що влаштовує компанію.

За даними російських ЗМІ, вартість активів Unilever у країні-агресорі становить близько 600 млн дол.

Податків побільшало втричі, і їх вистачить на 100 ракет

Але значно важливіше для РФ – Unilever окрім роботи тисячам росіян продовжив платежі до російського бюджету. Так, Національне агентство з протидії корупції України оцінило податкові платежі Unilever до російського бюджету 2022 року в 50 млн дол.

У порівняльній таблиці фінансової звітності Unilever в Росії — ТОВ "Юнілевер Русь", сума податку на прибуток 2022 року становить 3,2 млрд руб. або близько 45 млн. дол. Однак разом з іншими платежами – до місцевих бюджетів, різні фонди, загальний розмір податків, отриманих російською скарбницею від Unilever, явно не менше 50 млн дол.

Зауважимо, що у 2021-му році ТОВ "Юнілевер Русь" у вигляді податку на прибуток заплатив 1,2 млрд. руб. або приблизно 17 млн. дол. Тобто, за військовий 2022-й рік Unilever у Росії збільшив власний чистий прибуток у 1,9 раза (з 4,8 млрд руб. до 9,2 млрд.) і лише один податок на прибуток у російську скарбницю у 2,6 раза (З 17 до 45 млн дол.).

Даних про результати господарської діяльності за 2023 рік ТОВ "Юнілевер Русь" у Росії – загальний дохід, чистий прибуток, сплачені податки, у відкритому доступі поки немає.

Але що означають заявлені НАЗК 50 мільйонів доларів податків для Росії в умовах її агресії проти України? Наприклад, на вибір — 100 авіаційних ракет Х-59, 50 ракет Х-22, 1 літак Су-30 СМ, 5 штурмовиків Су-25, 3 вертольоти Ка-50/52, 3 зенітно-ракетні комплекси "Панцир". Для наземної компоненти російських окупаційних військ знову ж на вибір це приблизно 12 танків, 50 БМП-3, 100 БТР-82а, 500 бронеавтомобілів "Тигр".

50 мільйонів доларів для бюджету РФ від Unilever

Втім, у березні 2024 року сам Реєстр міжнародних спонсорів війни від НАЗК було ліквідовано.

Треба сказати, що робота Unilever у Росії далеко не унікальний приклад роботи всесвітнього бренду одночасно в Україні та РФ. Нещодавно "Телеграф" розповідав про подібний досвід роботи одного зі світових лідерів тютюнової галузі – корпорації Philip Morris. Компанія також на словах засуджує російську агресію, також будує фабрику в Україні, причому замість знищеної російськими ракетами. Але при цьому продовжує працювати в РФ і платить на рік понад 200 млн дол податків, не рахуючи акцизних платежів.