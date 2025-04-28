"Ми виграємо від цього": Чалий назвав три речі, які в інтересах України на перемовинах

Зокрема, всі ключові питання мають бути публічними, хоча Росія проти цього

Україна зацікавлена, щоб у перемовинах щодо мирної угоди між Москвою та Києвом дотримувалися три умови. Першою з них є присутність у процесі США та європейських країн.

Про це заявив Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіацентру, посол України у США (2015-2019), на Radio NV.

"В наших інтересах три позиції. Перше – щоб в цих перемовинах були США і європейські країни. До речі, кажу і США також. І європейські країни, щоб ми не залишались сам на сам з Росією", – сказав дипломат.

Другою умовою Чалий назвав збереження загального наративу та оцінки порушення статуту ООН Росією як країною-агресоркою з відповідними наслідками.

"І третє – ці перемовини мають бути максимально прозорими. Ми виграємо від цього, тому що закритість перемовин грає нам в мінус. Тому коли ми не все знаємо в Україні – це також мінус", – зазначив він.

На думку дипломата, має бути якесь роз'яснення в Україні кожного етапу в тому, що можна говорити. Він вважає, що всі ключові речі, які обговорюються, що будуть потребувати затвердження українського народу, мають бути публічними.

Раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори Росії та США щодо України не можуть бути публічними.