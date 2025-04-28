Позиція США змінилася? Які три висновки зробили американці після лондонських переговорів

Висновки — це дуже важливо, але дії набагато важливіші

Американська сторона зробила три важливі висновки щодо своєї ролі у врегулюванні російсько-української війни після переговорів у Лондоні. Зокрема, американці зрозуміли, що аргумент про їхній вихід із посередницької функції вже не працює.

США також зрозуміли, що навіть якщо захочуть відійти від європейської війни, повністю ізолюватися не вдасться. Про це Надзвичайний і Повноважний Посол України, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий розповів в етері Radio NV.

"Вони зрозуміли, що навіть після їх виходу можливого, поступового, взагалі від цього конфлікту в Європі, вони все рівно не зможуть повністю від цього ізолюватися ніяк", — наголосив посол.

За словами дипломата, третім важливим висновком для США стало усвідомлення того, що навіть у разі припинення американських поставок озброєння, це не зупинить Україну.

"Американці зрозуміли, що навіть при їх припиненні постачання озброєнь, як би не було складно, але це не зупинить Україну, в першу чергу Європу в допомозі Україні для тримання оборони", — пояснив Чалий.

На завершення розмови Валерій Чалий зазначив, що всі ці висновки важливі для формування подальшої стратегії США щодо України, але реальні дії мають більше значення, ніж декларації. "Висновки — це дуже важливо, але дії набагато важливіші", — підсумував дипломат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що після зустрічі у Лондоні Келлог закливав діяти за "планом Трампа". Переговори все-таки відбулися.