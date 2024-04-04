Ціна питання 2 мільярди доларів — чому Philip Morris не йде з Росії, і працює в Україні

Компанія вже третій рік намагається всидіти на двох стільцях

Хоча за два роки повномасштабної українсько-російської війни проти України від бізнесу в країні-агресорі відмовилися багато західних компаній, на такий крок виявилися здатними далеко не всі. Наприклад, один із найбільших виробників тютюнових виробів у світі — американський концерн Philip Morris продовжує працювати і в Україні, і в Росії.

"Телеграф" розбирався, чому американці, незважаючи на фактичне знищення їхнього тютюнового бізнесу в Україні, не хочуть відмовлятися працювати в країні, яка стала причиною цього. При цьому після вторгнення російських військ в Україну 2022 року компанія давала гучні обіцянки залишити ринок РФ.

Фабрика у Львові замість зупиненої у Харкові

Ще 1994-го року Philip Morris придбала Харківську тютюнову фабрику та відкрила на ній виробництво, яке у найкращі роки становило до 20 млрд цигарок, або до чверті обсягу тютюнового ринку України. Однак після влучення російської ракети у травні 2022 року виробництво на підприємстві стало.

У Philip Morris заявили, що хоча виробництво постраждало незначно, через небезпеку для персоналу та відсутність бомбосховищ виробництво буде переміщене до Львова. Йшлося про інвестиції понад 30 млн дол. та створення 250 нових робочих місць. Загалом тютюнова компанія в Україні до вторгнення давала роботу 1300 українцям.

Як стверджують у Philip Morris, з 1994 року вони інвестували в Україну близько 700 млн дол, а лише за 2023 рік у вигляді податків віддали 30,3 млрд грн або трохи більше 800 млн дол. При цьому, за даними аналітичного сервісу YouControl, виручка ПАТ "Філіп Морріс Україна" в 2022 році склала 5 млрд 66 млн грн. (157 млн дол.), тоді як роком раніше 11,4 млрд грн. (422 млн дол)

Хоча агресія РФ спричинила збитки для Philip Morris в Україні, припиняти свій бізнес у країні-агресорі компанія не збирається.

Не хочуть втрачати 2,5 млрд дол

Перша тютюнова фабрика на території Росії відкрилася в Санкт-Петербурзі лише 2000 року, тобто значно пізніше, ніж в Україні. Але саме російський ринок для американської компанії завжди був пріоритетним напрямом. У роки розквіту Philip Morris володів у Росії трьома тютюновими фабриками, проте станом на березень 2024 року під контролем холдингу залишилася лише одна фабрика. Одне з підприємств, до речі, було закрите у лютому 2022 року — ще до російської агресії в Україну компанія вирішила, що робота цього підприємства є нерентабельною.

Тим не менш, тютюновий гігант поступово зосередив у РФ всі виробничі потужності в компанії "Філіп Морріс Іжора", продажу в "Філіп Морріс Сейлз енд маркетинг", а управлінські функції в "Філіп Морріс Інтернешнл".

За підрахунками Національного агентства України з протидії корупції (НАЗК), інвестиції Philip Morris у Росії перевищують 2 млрд дол. У самій компанії вартість свого бізнесу в країні-окупанті оцінили в 2,5 млрд дол. При цьому в компанії наполягають, що у 2022 році намагалися вийти з РФ і вели переговори про продаж бізнесу з трьома компаніями. Втім, переговори не були успішними через надто низькі запропоновані цифри. У західній діловій пресі взагалі вважають, що з такою аргументацією Philip Morris навряд чи колись піде з Росії.

Податків в Україні Philip Morris сплачує більше?

Окреме питання – скільки грошей до бюджетів України та Росії сплачує американський тютюновий гігант. За даними НАЗК, виробничий підрозділ Philip Morris в Росії — "Філіп Морріс Іжора", у 2022-му році заплатила у вигляді податку на прибуток 136 млн дол, а якщо рахувати з іншими підрозділами, тим же "Філіп Морріс Інтернешнл", то 206 млн дол.

Однак остаточна сума, на яку Philip Morris фактично спонсорує Росію під час війни, залишається невідомою. Наприклад, "Філіп Морріс Сейлз енд маркетинг", яка займається торгівлею сигаретами на російському ринку, у вигляді податку на прибуток у 2022 році заплатило 2 млрд. рос. руб. або близько 34 млн. дол. (При середньому курсі у 2022-му році у 60 рублів за 1 долар).

У вигляді ПДВ той же "Філіп Морріс Іжора" у 2022-му році віддав до скарбниці РФ 605 млн рос. руб. або 10 млн дол, а "Філіп Морріс Сейлз енд маркетинг" — 1,15 млрд руб. або 190 млн. дол.

В український бюджет усіх рівнів, як стверджує "Філіп Морріс Україна", у 2023 році компанія заплатила 30,3 млрд грн або близько 850 млн дол. Виходить, згідно з відкритими даними, Philip Morris в Україні сплачує більше податків ніж у РФ, оскільки до бюджету Росії "Філіп Морріс Іжора", "Філіп Морріс Сейлз енд маркетинг" та "Філіп Морріс Інтернешнл" перераховують близько 400 млн доларів.

Разом з тим, які суми йдуть у вигляді податків до місцевих бюджетів Російської Федерації – невідомо, як і не відомо, скільки Philip Morris платить акцизу в скарбницю країни. Останній у Росії до речі 2024-го року зріс до як мінімум 5633 рублів (близько 68 доларів) за 1000 сигарет.

Тим часом в Україні оголосили підозру керівництву компанії – найбільшого дистриб’ютора тютюнових виробів, які підозрюються в ухиленні від податків на суму понад 1 млрд грн. Ймовірно, йдеться про ТОВ "Тедіс-Україна", історія якої починається в РФ і пов’язана з олігархом Ігорем Кеосаяном, який активно "дружить" із ФСБ та виробляє зброю.