Коли може початись війна між Індією та Пакистаном: ЗМІ дізнались дату

Обидві держави мають ядерну зброю

У найближчі 2-4 дні між Індією та Пакистаном може початися війна. Загроза ескалації виникла на тлі загострення ситуації у спірному регіоні Кашмір, що супроводжується не тільки взаємними звинуваченнями, а й доволі жорстокими діями з боку обох країн.

Про можливість початку війни повідомляє телеканал Samaa TB з посиланням на Міністерство оборони Пакистану. Крім того, індійський політик, член парламенту Дабі, заявив про ймовірний "розподіл Пакистану на чотири частини".

За інформацією ЗМІ, загострення почалося після вбивства туристів у Кашмірі бойовиками угрупування "Фронт Опору", у чому Індія звинуватила Пакистан. У відповідь Нью-Делі закрив прикордонний перехід, обмежив видачу віз, вислала пакистанських військових аташе та оголосив про вихід із "Договору про води Інду".

У Пакистані такі дії розцінили як акт агресії та пригрозили силовою відповіддю. Ісламабад також закрив повітряний простір для індійських літаків і заборонив торгівлю з Індією навіть через треті країни.

Кашмір залишається одним із найдавніших центрів напруги в регіоні. Після розділу Британської Індії у 1947 році територія фактично поділена між Індією, Пакистаном і Китаєм. Попередні загрози, зокрема у 2019 році, призводили до бойових дій і втрат з обох сторін. У 2021 році Індія та Пакистан досягли угоди про припинення вогню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як Україна реагує на конфлікт між двома ядерними державами.