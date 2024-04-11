Сто ракет для РФ? Unilever строит завод в Украине, но помогает Путину вести войну с Украиной

Всего за один военный год компания заплатила налога на прибыль в 2,6 раза больше чем до войны

В условиях продолжающегося противостояния российской агрессии наличие финансовых ресурсов занимает не последнее место. В то время как Эстония подсчитывает сколько денег нужно Украине для победы в войне, некоторые западные компании продолжают работать в стране-агрессоре, а значит, и финансировать теракты россиян.

К числу таковых относится и один из мировых лидеров в производстве товаров повседневного спроса – от пищевых приправ до бытовой химии, компания Unilever. Транснациональная корпорация, созданная 95 лет назад со штаб-квартирой в Лондоне одновременно работает и в Украине и России, невольно помогая последней производить до сотни ракет ежегодно.

"Телеграф" разбирался в деятельности Unilever в обеих странах, и почему Национальное агентство по противодействию коррупции в свое время включило компанию в ныне уже несуществующий Реестр международных спонсоров войны.

Инвестиции и гуманитарка на 35 миллионов евро – Unilever в Украине

В Украине транснациональная компания Unilever начала работать в 1998-м году, когда было зарегистрировано ООО "Юниливер Украина". Будучи производителем всемирно известных брендов пищевых товаров (чай Brooke Bond, Lipton, куриные кубики и приправы Knorr), бытовой химии (Domestos, Axe, Rexona, Чистая линия), компания активно продавала свои товары в Украине. Позднее были открыты собственные производственные линии.

В результате, в довоенном 2021-м году доход ООО "Юниливер Украина" по данным аналитического сервиса YouControl, составил 1 млрд 974 млн грн. По итогам же 2023-го компании удалось выручить даже чуть больше чем до российской агрессии – 2 млрд 4 млн грн.

Сколько при этом компания заплатила налогов в бюджет Украины – неизвестно, но на своем сайте Unilever поддерживает имидж социально ответственного предприятия, помогающего украинцам, пострадавшим от войны.

Так, уже 4 марта 2022 года на сайте фирмы появилось заявление, осуждающее российское вторжение в Украину. В компании также призвали к прекращению войны и подчеркнули, что в это тяжелое время их мысли с народом Украины. Также в Unilever пообещали предоставить гуманитарную помощь для пострадавших украинцев.

Свое слово в компании сдержали – в марте 2023 года "Unilever Украина" заявила, что потратила на оказание гуманитарной помощи более 15 млн евро. Тогда же в корпорации анонсировали строительство в Киевской области завода по производству средств личной гигиены таких марок как Dove, Axe, TRESemmé, Clear. Инвестиции в проект были заявлены на уровне 20 млн евро.

"Сегодня произошло важное событие по расширению нашего бизнеса и развитию индустрии. Строительство фабрики свидетельствует о наших амбициозных планах и долгосрочных обязательствах перед страной. Новое производство создаст до 100 новых рабочих мест, будет способствовать росту локального FMCG рынка и расширит экспортные возможности Украины", — заявил на церемонии начала строительства завода в марте 2023 года генеральный директор Unilever Украина Василий Бовдилов.

Работать не хотим, но прибыль почему-то растет – Unilever в России

Казалось бы, Unilever делает в Украине хорошее дело – помогает пострадавшим от войны, строит новый завод, который должен дать новые рабочие места. Согласно подсчетам самой компании, это обошлось им минимум в 35 миллионов евро. Тем не менее Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) еще 3 июля 2023 года включило компанию в Реестр международных спонсоров войны. Да и сам президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих мартовских обращений 2022 года называл Unilever спонсором войны РФ против Украины.

Как утверждал НАПК, несмотря на свое заявление от 4 марта 2022 года, Unilever так и не прекратил свой бизнес в России. Более того, судя по росту чистой прибыли от деятельности в РФ, дела компании идут там даже лучше.

Так, хотя в марте 2022 года Unilever заявила об остановке импорта и экспорта в России, свои четыре завода (два по производству мороженого в Тульской и Омской областях), чая, косметики и бытовой химии (в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге), компания так и не закрыла. В итоге мировой бренд продолжил производство на территории страны-агрессора, продолжая давать работу примерно трем тысячам россиян.

По данным российских бизнес-реестров, в 2022-м году Unilever в России выручил 88,9 млрд руб, что при среднем курсе 70 рублей за доллар (для 2022 года — "Телеграф"), дает примерно 1,27 млрд дол. В сравнении с мировым оборотом Unilever в 2022-м году в 60 млрд евро (около 65 млрд дол.), доходы компании в России кажутся весьма небольшими. Но куда интереснее другое.

Так, хотя в довоенном 2021-м году Unilever в России заработал чуть больше чем в 2022-м, первый военный год оказался для мирового бренда на редкость удачным. Чистая прибыль после уплаты налогов в 2022-м году составила 9,2 млрд руб. (130 млн дол.), тогда как в 2021-м всего 4,8 млрд (68 млн дол.). То есть, Unilever смогла в виде чистой прибыли получить на российском рынке почти вдвое больше, чем до вторжения в Украину.

Неудивительно, что несмотря на обещание уйти из РФ, в итоге Unilever передумала и в 2023-м году заявил, что выбирает из трех вариантов – отказа от бизнеса в РФ, его продажи и сокращения объемов операций. Именно последний вариант генеральный директор Unilever Хайн Шумахер назвал "наименее плохим", следовательно, устраивающим компанию.

По данным российских СМИ, стоимость активов Unilever в стране-агрессоре составляет порядка 600 млн дол.

Налогов стало втрое больше, и их хватит на 100 ракет

Но куда более важно для РФ – Unilever кроме работы тысячам россиян продолжил платежи в российский бюджет. Так, Национальное агентство по противодействию коррупции Украины оценило налоговые платежи Unilever в российский бюджет в 2022-м году в 50 млн дол.

В сравнительной таблице финансовой отчетности Unilever в России – ООО "Юнилевер Русь", сумма налога на прибыль 2022-м году составляет 3,2 млрд руб. или порядка 45 млн дол. Однако вместе с другими платежами – в местные бюджеты, различные фонды, общий размер налогов полученных российской казной от Unilever явно не меньше 50 млн дол.

Заметим, что в 2021-м году ООО "Юнилевер Русь" в виде налога на прибыль заплатил 1,2 млрд. руб. или примерно 17 млн дол. То есть, за военный 2022-й год Unilever в России увеличил собственную чистую прибыль в 1,9 раза (с 4,8 млрд руб. до 9,2 млрд.) и только один налог на прибыль в российскую казну в 2,6 раза (с 17 до 45 млн дол.).

Данных о результатах хозяйственной деятельности за 2023-й год ООО "Юнилевер Русь" в России – общем доходе, чистой прибыли, уплаченных налогах, в открытом доступе пока нет.

Но что значат заявленные НАЗК 50 миллионов долларов налогов для России в условиях ее агрессии против Украины? Например, на выбор — 100 авиационных ракет Х-59, 50 ракет Х-22, 1 самолет Су-30 СМ, 5 штурмовиков Су-25, 3 вертолета Ка-50/52, 3 зенитно-ракетных комплекса "Панцирь". Для наземной компоненты российских оккупационных войск, опять же на выбор, это примерно 12 танков, 50 БМП-3, 100 БТР-82а, 500 бронеавтомобилей "Тигр".

50 миллионов долларов для бюджета РФ от Unilever

Впрочем, в марте 2024 года сам Реестр международных спонсоров войны от НАПК был ликвидирован.

Надо сказать, что работа Unilever в России далеко не уникальный пример работы всемирного бренда одновременно в Украине и РФ. Недавно "Телеграф" рассказывал о подобном же опыте работы одного из мировых лидеров табачной отрасли – корпорации Philip Morris. Компания также на словах осуждает российскую агрессию, тоже строит фабрику в Украине, причем взамен уничтоженной российскими ракетами. Но при этом продолжает работать в РФ и платит в год более 200 млн дол налогов, не считая акцизных платежей.