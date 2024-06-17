Деяким українцям можуть нарахувати понад 20 тисяч пенсії: хто може розраховувати

З 1 січня було підвищено прожитковий мінімум, а значить і максимальна пенсія

Українці можуть отримувати максимальні пенсії, які нині перевищують 20 тисяч гривень. Такі виплати одержують певні категорії громадян.

Про це йдеться у Законі України. Нагадаємо, що з 1 січня прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлено на рівні 2361 гривень, що відповідно збільшує максимальну пенсію з цієї дати до 23610 гривень.

"Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів",, – каже Закон.

При цьому максимальну пенсію отримують певні категорії українців: державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати та науковці.

Як розраховується пенсія:

Пенсія держслужбовця розраховується як відсоток від попередньої зарплати. Спочатку цей відсоток становив 90%, але пізніше було знижено до 60%. У майбутньому можливе подальше скорочення цього відсотка.

Пенсії звичайних громадян розраховуються виходячи не лише із зарплати, а й із накопиченого стажу роботи.

Щоб звичайний пенсіонер отримав пенсію у розмірі 60% своєї зарплати, йому необхідно пропрацювати не менше 60 років. Крім того, він повинен мати високий рівень заробітної плати упродовж своєї трудової кар’єри.

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