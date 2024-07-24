Вся надія на партнерів: у "Слузі народу" розповіли, як рятуватимуть коаліцію

У президентській фракції замислюються над загрозою втрати коаліції в парламенті

На сьогодні у складі "Слуги народу" нараховується 233 нардепи. Для функціонування коаліції, яка наразі складається лише з президентської фракції, потрібно 226 депутатів. Та деякі парламентарі або за власним бажанням виходять із СН, або ж їх виключають через кримінальні справи. Якщо в правлячій монобільшості "СН" продовжуватиметься стрімке зменшення кількості депутатів, у керівництві фракції мають план Б.

Про це розповіли співрозмовники "Телеграфу": Монобільшість – все? Чи готується "Слуга народу" до коаліції з опонентами

Джерело "Телеграфу" в керівництві "СН" розповідає, що вони вже замислювались над майбутнім коаліції. На початку року всередині партії неформально обговорювали план дій, якщо кількість депутатів у СН буде на межі 226 людей.

Попри непросту ситуацію, керівництво не має намірів з кимось об’єднуватись. Там не хочуть вести з кимось перемовини, створювати коаліційний уряд тощо. Головна мета наразі – зберегти монобільшість.

"Можна просто прийняти до складу фракції декілька людей і продовжити, так би мовити, своє життя ще на якийсь час", — прогнозує джерело.

Руку допомоги можуть протягнути депутатські групи "Довіра" і "За майбутнє". До того ж у "СН" нагадують, як свого часу "передали "За майбутнє" свого депутата Богдана Торохтія в кінці 2023 року.

На подібний жест від парламентських союзників очікують і в монобільшості. "Думаю, коли мова піде про збереження коаліції, то всі партнери, так би мовити, підуть назустріч, зрозуміють державницьку проблему", — говорить співрозмовник "Телеграфу".

Як розповідав "Телеграф", нещодавно "СН" також покинула народний депутат Мар’яна Безугла, яку нещодавно звільнили з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. Вона заявила, що більше не має "моральних сил асоціювати себе із фракцією навіть формально".