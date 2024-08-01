Мінімальна пенсія в понад 13 тис грн: кому з українців може пощастити з виплатою

Виплату також здійснюють для дітей

Українці, що є ліквідаторами чи постраждалими від аварії на Чорнобильській АЕС, мають право на пенсії. Найбільша сума для деяких осіб становить майже 13 400 тисяч гривень.

Згідно зі двома законами України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про внесення змін до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", розмір пенсійних нарахувань для таких осіб визначається в сумі відшкодування фактичних збитків, виходячи із заробітної плати, яка виплачувалась людині в зоні відчуження протягом 1986-1990 років. Сума також може вираховуватись із розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

У 2024 році пенсії з інвалідності для чорнобильців, яка настала внаслідок захворювання або каліцтва, не можуть бути нижчими за ці суми:

I група – 8 187,48 грн;

II група – 6 549,98 грн;

III групи – 5 048,95 грн;

діти з інвалідністю – 5 048,95 грн.

Водночас мінімальна сума пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок ЧАЕС залежить від розміру середньої заробітної плати по Україні.

А мінімальні виплати для ліквідаторів ЧАЕС такі:

І група (13 376,21 грн) – 100% від розміру середньої заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік;

– 100% від розміру середньої заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік; ІІ група (10 700,97 грн) – 80% розміру середньої заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік (13 376,21 х 80%);

– 80% розміру середньої заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік (13 376,21 х 80%); ІІІ група (8 025,73 грн) – 60% розміру середньої заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік (13 376,21 х 60%).

Також для таких осіб скорочуються роки для виходу на пенсію (від 1 до 10 років). Кількість залежить від:

зони радіологічного забруднення, де проживала чи працювала людина;

тривалості проживання або роботи у зоні відчуження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні 2024 року в Україні пенсіонери отримають автоматичну надбавку.