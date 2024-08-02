Тарута и другие нардепы-миллионеры просят увеличить пенсию депутатам. Есть ли здесь "зрада"?

В маленьких пенсиях депутатов Тарута обвиняет Олега Ляшко.

В июне 56 народных депутатов обратились в Конституционный суд (КСУ) о повышении пенсий парламентариям. Инициатором стал нардеп от "Батькивщины" Сергей Тарута. Его поддержали как представители "Слуги народа", так и бывшие депутаты запрещенной ОПЗЖ, среди которых немало миллионеров — Сергей Левочкин, Юрий Бойко, Николай Скорик и другие.

В документе говорится, что измененное в 2017 году законодательство отменило право депутатов на перерасчет пенсий. К тому же размер пенсионного обеспечения уменьшился. По словам подписавшихся, данные положения законодательства "не гарантируют должным образом трудовые права народных депутатов в части их пенсионного обеспечения. Указанные изменения пенсионного законодательства также противоречат ряду международно-правовых документов, определяющих стандарты социального обеспечения".

В СМИ это вызвало широкий резонанс, в особенности фамилию инициатора данного обращения. Ведь Тарута является одним из самых богатых людей Украины. До войны его состояние оценивалось в 700 млн долларов. Он уже является пенсионером и получает максимальную пенсию в Украине — 24 тыс. грн. Но она, по словам Таруты, не депутатская.

Среди подписантов документа также депутаты, чьи декларации свидетельствуют о большом достатке. Так почему же они хотят большей пенсии?

На защите "нищих" нардепов

На самом деле, обращение в КСУ касается нардепов I-VII созывов, а также народных депутатов Украины VIII созыва, полномочия которых начались до 1 октября 2017 года. То есть о действующем созыве речь не идет.

В комментарии "Телеграфу" Тарута пояснил, что обратиться в КСУ его попросила Ассоциация народных депутатов Украины. Кстати, сам нардеп является президентом и председателем правления этой организации.

Он утверждает, что решение об отмене перерасчета пенсий депутатов было принято из-за популизма бывшего депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который и выступил инициатором такого решения.

"На сегодня эти депутаты получают пенсию 3200 грн. Люди, отдавшие всю свою жизнь на служение стране, получают сегодня такую пенсию только благодаря тому, что популизм Ляшко сыграл эту историю. И это несправедливо. Такие депутаты сегодня попрошайничают. Это неправильно, когда депутаты нищие. Эти депутаты сделали нам независимость", — говорит Тарута.

Другой подписант документа депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко в комментарии "Телеграфу" рассказал, что поддержать обращение его побудила смерть бывшего нардепа и диссидента Левка Лукьяненко.

"Когда узнал, что Левко Лукьяненко (народный депутат I—II, IV—V созывов. — Ред.) умер из-за того, что ему не на что покупать лекарства, мне было стыдно".

"Есть другие, слава богу, живые депутаты, которым даже не индексируют пенсии. Потому что предыдущий олигархический парламент на волне популизма отменил даже эту индексацию. Мне болит, что есть те пенсионеры-депутаты, которые, отдав достаточно много этой стране и обществу, были выброшены" популистами на помойку", — добавил Федиенко.

Что требуют депутаты?

В своем обращении депутаты требуют повысить пенсии парламентариям прошлых созывов. По их словам, указанные размеры пенсионных выплат даже в увеличенном размере не повлияют на госбюджет.

Подписанты подсчитали, что на сегодня право на перерасчет пенсий получат лишь около 1100 народных депутатов Украины I-VIII созывов.

"Если исходить из того, что средняя пенсия народного депутата Украины, которую он получал по специальному Закону № 2790, насчитывала около 17 500 грн, то при ограничении ее размера десятью прожиточными минимумами для лиц, потерявших трудоспособность, она составит 1 января 2024 года, не более 23 161 грн, то есть составит не более 43,1% от средней заработной платы народного депутата Украины текущего (IX) созыва со всеми надбавками", — говорится в документе.

Как сообщили "Телеграфу" в Конституционном суде, 25 июня было открыто конституционное производство по делу. 2 июля Большая палата КСУ определила провести открытую часть пленарного заседания по этому делу. Когда это произойдет, пока еще не определено.