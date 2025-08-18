Михайла Жернакова та "Фундацію DEJURE" звинуватили у махінаціях в Громадській раді доброчесності, – ЗМІ

"Суддю Майдана", виконавчого директора ГО "Фундація DEJURE" Михайла Жернакова звинуватили у просуванні "потрібних" кандидатів до складу Громадської ради доброчесності (ГРД) та у фінансових махінаціях з коштами іноземних донорів. "Судово-юридична газета" опублікувала деталі скандалу під час виборів до цієї ради.

"Виконавчого директора грантової організації "Фундація DEJURE" та власника "контрольних пакетів акцій" у двох останніх складах ГРД Михайла Жернакова звинуватили у маніпуляціях з виборами членів ГРД, просуванні потрібних особисто йому кандидатів до складу ГРД ("списки Жернакова"), тиску на окремих представників громадськості, інтригах, наклепі, "узурпації влади" та навіть у фінансових махінаціях з коштами від іноземних донорів, які надійшли для "підтримки судової реформи в Україні", повідомляється у матеріалі.

Видання зазначило, що під час процедури виборів до Громадської ради доброчесності спалахнув скандал – троє її членів ще діючого складу – Костянтин Смолов, Олександр Волошин та Тетяна Катриченко зняли свої кандидатури на знак протесту проти діяльності Жернакова. Громадські активісти назвали його та ГО "Фундація DEJURE" монополістами у підтримці діяльності ГРД за іноземні кошти та звинуватили у приховуванні інформації про надання грантів на сотні тисяч доларів США.

"На "підтримку ГРД" лише американські партнери виділили більше $500 тис. (майже 21 млн гривень)", пише "Судово-юридична газета".

Також Жернакова звинуватили у приховуванні інформації не тільки від членів ради, але й від іноземних партнерів, тобто донорів, зазначають автори матеріалу.

У підсумку, громадські активісти звинуватили Жернакова у формуванні в "ручному режимі" списку осіб, яких потрібно відібрати до складу Громадської ради доброчесності.

"Список осіб, яких потрібно відібрати до складу ГРД, був складений заздалегідь та проговорений з іншими громадськими організаціями, які формують склад ради. Вказаним ГО був навіть розісланий проєкт бюлетеня, в якому було зазначено, яких кандидатів необхідно підтримати під час виборів. Відтак, кандидати до нового складу ГРД були поділені "на бажаних" та "не бажаних", – наголосили громадські активісти.

Видання повідомило, що про скандали навколо Михайла Жернакова було відомо дуже давно, але так званий "громадський сектор" роками намагався не помічати очевидних речей.

Зокрема, пише "Судово-юридична газета", призначений у 2012 році Януковичем на посаду судді Вінницького окружного адміністративного суду Жернаков 19 лютого 2014 року задовольнив позов прокуратури та скасував рішення Хмільницької міської ради, в якому вимагалося засудити застосування зброї та спеціальних засобів на Майдані та вивести внутрішні війська з Києва.

Як повідомлялося, 4 серпня 2025 року відбулися вибори четвертого складу Громадської ради доброчесності. Новий склад ГРД розпочав свою діяльність 15 серпня. Відповідно до ст. 87 Закону "Про судоустрій і статус суддів", ГРД у складі 20 членів утворюється з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.