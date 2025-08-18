Михаила Жернакова и "Фундацию DEJURE" обвинили в махинациях в Общественном совете добропорядочности, — СМИ

"Судью Майдана", исполнительного директора ОО "Фонд DEJURE" Михаила Жернакова обвинили в продвижении "нужных" кандидатов в состав Общественного совета добропорядочности (ОСД) и в финансовых махинациях со средствами иностранных доноров. "Судебно-юридическая газета" опубликовала детали скандала во время выборов в этот совет.

"Исполнительного директора грантовой организации "Фундация DEJURE" и владельца "контрольных пакетов акций" в двух последних составах ОСД Михаила Жернакова обвинили в манипуляциях с выборами членов ОСД, продвижении нужных лично ему кандидатов в состав ОСД ("списки Жернакова"), давлении на отдельных представителей общественности, интригах, клевете, "узурпации власти" и даже в финансовых махинациях со средствами от иностранных доноров, поступивших для "поддержки судебной реформы в Украине", сообщается в материале.

Издание отметило, что во время процедуры выборов в Общественный совет добропорядочности разразился скандал: трое его членов еще действующего состава – Константин Смолов, Александр Волошин и Татьяна Катриченко сняли свои кандидатуры в знак протеста против деятельности Жернакова. Общественные активисты назвали его и ОО "Фундация DEJURE" монополистами в поддержке деятельности ОСД за иностранные средства и обвинили в сокрытии информации о предоставлении грантов на сотни тысяч долларов США.

"На "поддержку ОСД" только американские партнеры выделили более $500 тыс. (около 21 млн гривен)", пишет "Судебно-юридическая газета".

Также Жернакова обвинили в сокрытии информации не только от членов совета, но и от иностранных партнеров, то есть доноров, отмечают авторы материала.

В итоге общественные активисты обвинили Жернакова в формировании в "ручном режиме" списка лиц, которых нужно отобрать в состав Общественного совета добропорядочности.

"Список лиц, которых нужно отобрать в состав ОСД, был составлен заранее и проговорен с другими общественными организациями, формирующими состав совета. Указанным ОО был даже разослан проект бюллетеня, в котором было указано, каких кандидатов необходимо поддержать во время выборов. Таким образом, кандидаты в новый состав ОСД были поделены "на желанных" и "не желанных", — подчеркнули общественные активисты.

Издание сообщило, что о скандалах вокруг Михаила Жернакова было известно очень давно, но так называемый общественный сектор годами пытался не замечать очевидных вещей.

В частности, пишет "Судебно-юридическая газета", назначенный в 2012 году Януковичем на должность судьи Винницкого окружного административного суда Жернаков 19 февраля 2014 года удовлетворил иск прокуратуры и отменил решение Хмельницкого городского совета, в котором требовалось осудить применение оружия и специальных средств на Майдане и вывести внутренние войска из Киева.

Как сообщалось, 4 августа 2025 года состоялись выборы четвертого состава Общественного совета добропорядочности. Новый состав ОСД начал свою деятельность 15 августа. Согласно ст. 87 Закона "О судоустройстве и статусе судей", ОСД в составе 20 членов образуется в целях содействия Высшей квалификационной комиссии судей в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добродетели.