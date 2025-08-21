Верховна Рада забрала у Києва 8 млрд, закладених на укріплення, ППО, допомогу пораненим та родинам загиблих, — екснардеп

Не виключено, що ці гроші опиняться у кишенях корупціонерів

Нардепи від "Слуги народу" разом із групою Столара та іншими депутатами фактично обікрали Київ та ЗСУ на 8 мільярдів гривень. Ці гроші мали піти на укріплення, ППО, тероборону та іншу на підтримку військових. Про це написав у своєму телеграм-каналі нардеп 8-го скликання Борислав Береза.

"Депутати ВР обікрали Київ та ЗСУ на 8 млрд! Нардепи з формальної монобільшості "Слуг народу", разом із групою Столара, проголосували за законопроєкт №13439-3. Вони забрали у Києва 8 мільярдів гривень, призначених для ЗСУ. Це гроші, які мали йти на укріплення, ППО, на тероборону, на підтримку наших військових. Від спорядження до дронів і транспорту, на допомогу пораненим та родинам загиблих. Депутати все це обікрали. Обікрали армію, обікрали людей, обікрали Київ", — наголосив екснардеп.

За його словами, тепер ці гроші підуть у резервний фонд уряду, а з нього – на підвищення зарплат чиновників, виплати прокурорам та суддям, люксові авто та відрядження, а також опиняться у кишенях корупціонерів.

"Тепер ці гроші підуть у резервний фонд уряду. А з резервного фонду вони чарівним чином перетворяться на підвищені зарплати чиновникам та премії топам держкомпаній, які щомісяця отримують мільйони гривень. На відрядження та люксові авто. На виплати прокурорам з псевдоінвалідністю. На утримання суддів, які керуються по телефону, та інших "державників". А також можуть потрапити в кишені чергових корупціонерів через схеми, за які вони згодом отримують підозри в корупції", — заявив Борислав Береза.

Крім того, у себе в телеграм-каналі він опублікував список народних депутатів, які проголосували за вилучення у Києва 8 млрд грн.