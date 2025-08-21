Верховная Рада забрала у Киева 8 млрд, заложенных на укрепления, ПВО, помощь раненым и семьям погибших — экс-нардеп
Не исключено, что эти деньги окажутся в карманах коррупционеров
Нардепы от "Слуги народа" вместе с группой Столара и другими депутатами фактически обокрали Киев и ВСУ на 8 миллиардов гривен. Эти деньги должны были пойти на укрепления, ПВО, тероборону и другую в поддержку военных. Об этом написал в своем телеграм-канале нардеп 8-го созыва Борислав Береза.
"Депутаты ВР обокрали Киев и ВСУ на 8 млрд! Нардепы из формального монобольшинства "Слуг народа", вместе с группой Столара, проголосовали за законопроект № 13439-3. Они забрали у Киева 8 миллиардов гривен, предназначенных для ВСУ. Это деньги, которые должны были идти на укрепленя, ПВО, на тероборону, на поддержку наших военных. От снаряжения до дронов и транспорта, на помощь раненым и семьям погибших. Депутаты все это украли. Обокрали армию, обокрали людей, обокрали Киев", — подчеркнул экс-нардеп.
По его словам, теперь эти деньги пойдут в резервный фонд правительства, а с него – на повышение зарплат чиновников, выплаты прокурорам и судьям, люксовые авто и командировки, а также окажутся в карманах коррупционеров.
"Теперь эти деньги пойдут в резервный фонд правительства. А из резервного фонда они волшебным образом превратятся в повышенные зарплаты чиновникам и премии топам госкомпаний, которые ежемесячно получают миллионы гривен. На командировки и люксовые авто. На выплаты прокурорам с псевдоинвалидностью. На содержание судей, которые управляются по телефону, и других "государственников". А также могут попасть в карманы очередных коррупционеров через схемы, за которые они впоследствии получают подозрения в коррупции", — заявил Борислав Береза.
Кроме того, у себя в телеграм-канале он опубликовал список народных депутатов, проголосовавших за изъятие у Киева 8 млрд грн.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что только в прошлом году столица выделила более 10 миллиардов гривен на нужды защитников. "В 2025-м планировали направить по крайней мере не меньше. Кого-то очень раздражает, что Киев больше всех помогает военным", — подчеркнул Виталий Кличко.