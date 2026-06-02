"Магазин для "алкашів"? Касирка розповіла, чому в "АТБ" влітку неможливо купити холодної води

Покупці обурені, що холодильники забиті алкоголем

В супермаркетах "АТБ" холодильники для напоїв забиті алкогольними напоями, тому купити холодної води влітку дуже важко. Працівниця магазину пояснила, хто за це відповідає.

Про цю дивну політику викладки товару у касирки "АТБ" запитали у соцмережі Threads. Вона дала відповідь.

"Чому влітку усі холодильники забиті лише пивом і неможливо купити холодної води? Бо якось зайшов у Міду (мабуть, вперше у житті) і там було повно води у холодильниках. Виходить, що Міда — магазин здорової людини, а АТБ — магаз для алкашів", — написав один з коментаторів.

Співробітниця "АТБ" зазначила, що не лише влітку, але й взимку у холодильниках у торгових залах переважають алкогольні напої. Розміщення товару відбувається згідно з вказівками, які магазини отримують від центрального офісу компанії.

"Не повірите, взимку також там повно пива… На жаль це не ми вирішуємо, що там буде стояти, нам присилають планограму викладки товару, і по ній ми зобов'язані виставити товар… я не раз матюкала тих хто це придумав, бо дивишся — п'ять позицій води, і 15 алкоголя", — відповіла касирка на питання коментатора.

Хто вирішує, як товар розміщують на полицях "АТБ"

Розміщення товарів в мережі "АТБ" визначається єдиним стандартом, який розробляє центральний офіс компанії у Дніпрі. Керівництво затверджує планограми та схеми викладки, враховуючи правила товарного сусідства, рівень попиту, комерційні угоди з постачальниками та психологію покупців.

Планограма — це детальна візуальна схема або карта, яка показує точне місце розміщення кожного товару на полицях магазину. Саме завдяки планограмі вітрини всіх "АТБ" в Україні мають однаковий вигляд.

