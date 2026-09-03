Німецькі волонтерки Рікарда Фазоль та Анна Ельзбернд отримали від NAUDI автомобіль для евакуації

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Німецькі волонтерки Рікарда Фазоль (Ricarda Fasol) та Анна Ельзбернд (Anna Elsbernd), яка очолює благодійний фонд "Універсальна допомога Україні", отримали від NAUDI повнопривідний Volkswagen Transporter для евакуації цивільних. Автомобіль уже працює у Слов’янську, де здійснив перший евакуаційний виїзд. Надалі його використовуватимуть для евакуацій і гуманітарних місій на Краматорському напрямку. Про це повідомляє пресслужба NAUDI.

Фонд працює на сході України з 2022 року. Лише протягом минулого року його команда вивезла з небезпечних районів близько 1200 цивільних.

"Для нас важливо, щоб підтримка України була не лише словами, а конкретною допомогою, яка щодня рятує життя. Автомобіль, який ми передали волонтерам, допомагатиме вивозити цивільних із небезпечних районів. Це ще один приклад того, як об’єднані зусилля українського бізнесу та іноземних волонтерів можуть безпосередньо допомагати людям", — зазначив голова NAUDI Сергій Пашинський.

NAUDI об’єднує 175 компаній українського ОПК та продовжує підтримувати Сили оборони й гуманітарні місії, які допомагають цивільним у прифронтових регіонах.