Немецкие волонтеры Рикарда Фазоль и Анна Эльзбернд получили от NAUDI автомобиль для эвакуации

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Немецкие волонтеры Рикарда Фазоль (Ricarda Fasol) и Анна Эльзбернд (Anna Elsbernd), возглавляющая благотворительный фонд "Универсальная помощь Украине", получили от NAUDI полноприводный Volkswagen Transporter для эвакуации гражданских. Автомобиль уже работает в Славянске, где совершил первый эвакуационный выезд. В дальнейшем его будут использовать для эвакуаций и гуманитарных миссий на Краматорском направлении. Об этом сообщает пресс-служба NAUDI.

Фонд работает на востоке Украины с 2022 года. Только за минувший год его команда вывезла из опасных районов около 1200 гражданских.

"Для нас важно, чтобы поддержка Украины была не только словами, но и конкретной помощью, которая ежедневно спасает жизнь. Автомобиль, который мы передали волонтерам, будет помогать вывозить гражданских из опасных районов. Это еще один пример того, как объединенные усилия украинского бизнеса и иностранных волонтеров могут напрямую помогать людям", — отметил глава NAUDI Сергей Пашинский.

NAUDI объединяет 175 компаний украинского ОПК и продолжает поддерживать Силы обороны и гуманитарные миссии, помогающие гражданским в прифронтовых регионах.