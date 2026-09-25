Борщ із травою та яйця по 800 грн. Як виживають Олешки в окупації (фото)

Там залишаються близько 40 дітей

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Росіяни влаштували голод в окупованому місті Олешки на Херсонщині. Востаннє продукти завозили ще у травні, а до найближчого населеного пункту, де можна купити їжу, п'ять годин небезпечного шляху.

Про це розповідає "Українська правда". Проблеми з їжею, ліками та сполученням на окупованому Лівобережжі є також в Голій Пристані, Старій і Новій Збур'ївці й інших населених, але ситуація в Олешках критична.

В Олешках залишають родини з дітьми

За підрахунками волонтерів, в окупованому місті залишається близько 1,5 тисячі людей, серед яких приблизно 40 дітей. У селах громади живуть ще 4 тисячі та орієнтовно 150 дітей. До повномасштабного вторгнення там загалом проживало майже 40 тисяч людей.

Місто зруйноване. Фото: 34-та окрема бригада морської піхоти "Борисфен"

Світло в Олешках та громаді відсутнє, тому люди не мають змоги телефонувати рідним. Інколи тим, кому вдалося зарядити телефон від генератора, можуть зателефонувати на 20–30 секунд чи написати. Люди шукають можливості виїхати та скаржаться на відсутність продуктів.

Востаннє продукти завозили у травні

Наприкінці травня місцевим підприємцям вдалося завезти в Олешки продукти. Жодна спроба привезти їжу після цього не вдалася через міни та безперервні обстріли. Ба більше, при спробах гинули люди.

"У нас у місті обстановка просто жахлива – продукти у людей закінчились, вони варять собі супчик із травою, кидають туди портулак, лободу, щирицю. За тварин вже навіть не кажу, їм найгірше, а я просто реву ревом і не розумію, що робити", – розповіла жителька Олешок.

Потрощені Олешки. Фото: 34-та окрема бригада морської піхоти "Борисфен"

Влітку люди виживали завдяки тому, що вдалося виростити на городах. Декому вдавалося впіймати голуба чи фазана. Борщ варили за новим рецептом — з яєць, кабачків, помідорів і трави.

Ціни на їжу космічні

В місті утворився стихійний базарчик, однак ціни там величезні. Наприклад, яйця коштують 800 гривень за десяток, картопля і цибуля – по 500, кабачки – по 250, помідори – по 200, перець і морква – по 75 гривень за штуку.

Щоб купити продукти доводиться п'ять годин йти "дорогою смерті"

Дехто наважується йти по продукти в село Раденськ, що за 20 кілометрів. Проте це не лише важко, але й небезпечно — дороги заміновані та прострілюються дронами. В таких умовах доводиться йти щонайменше п'ять годин.

"Приходжу до тями після походу в Раденськ. Туди доїхала на велосипеді, а назад пішки. Нагрузила багато, майже 85 кілограмів – мішок крупи, блок сигарет за 1500 рублів, 5 кг картоплі, цибулю, капусту, перець, макарони. Ледве доперла. Хочу ще раз піти, бо мало всього, а це ж на три сім'ї я брала. От так і виживаємо. Головне, щоб не кошмарили по дорозі", – розповіла жителька Олешок.

В місті не лишилося цілих будинків. Фото: 34-та окрема бригада морської піхоти "Борисфен"

Росіяни відбирають їжу у місцевих жителів

За словами волонтерки, що народилася в Олешках, російські військові часто грабують жителів міста.

"Людей обкрадають кожен день. У знайомої бабусі вигребли все начисто. Вона питає їх: "А як же я зиму переживу, що ж ти робиш?". А у відповідь їй кажуть закрити рота. Вони самі признаються, що їм байдуже на людей, вони прийшли заробити гроші і все", – розповіла вона.

Вибір жахливий — смерть від атаки чи від голоду

Голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла, що в Олешках голодують усі. Є випадки, коли люди їдять собак. Ситуація погіршується з кожною годиною.

"І шансів на порятунок немає. У людей є два шляхи: або померти власною смертю від голоду, або попасти під дрон чи артобстріл і бути розстріляними, бо їх вб'ють. Третього немає. І можливість залишитися там без продуктів і вижити дорівнює нулю", – зазначила Гасаненко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деокупований Херсон також під постійним вогнем окупантів. Від ворога обласний центр відділяє Дніпро.