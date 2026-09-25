Російські дрони атакували Київ. Виникли пожежі, змінено рух транспорту (фото і відео)

Відомо про постраждалого

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Рано вранці у п'ятницю, 25 вересня, Росія атакувала Київ реактивними безпілотниками. Виникло кілька пожеж, є постраждалий.

Оновлено 7:30 За даними ДСНС, у Соломʼянському районі через влучання в нежитлову будівлю сталося руйнування та загоряння покрівлі, а за іншою адресою спалахнула відкрита територія. У Подільському районі палала шестиповерхова нежитлова будівля на рівні першого та другого поверхів. Всі пожежі вже ліквідували рятувальники.

Рятувальники оперативно взялися за гасіння пожеж. Фото: ДСНС

Горіла будівля. Фото: ДСНС

Робота рятувальників. Фото: ДСНС

Сонях на місці атаки. Фото: ДСНС

У КМДА поінформували, що внаслідок ворожої атаки перекрито рух транспорту на вул. Вадима Гетьмана. Змінено рух тролейбусів:

№22к – вул. Кадетський Гай – Індустріальний шляхопровід;

№27 – ст. Київ-Волинський – Індустріальний шляхопровід;

№30 – вул. Милославська – вул. Дегтярівська;

№42 – вул. Дегтярівська – ст.м."Почайна". У зворотному напрямку

ст.м."Либідська" – Індустріальний шляхопровід.

У Соломʼянському районі, за попередніми даними, сталося влучання у 25-поверховий житловий будинок, повідомив міський глава Києва Віталій Кличко. Дрон влучив на рівні четвертого поверху.

Також у Соломʼянському районі сталося падіння дрона не нежитлову будівлю. Відбулося загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо, є постраждалий.

Пожежа після вибуху. Фото: Київ ІНФО

У Подільському районі безпілотник влучив у нежитлову будівлю. На місця виїхали екстрені служби.

Попередній удар по Києву

В ніч на 24 вересня росіяни також атакували столицю. Київ був під ударом балістики. Уламки впали в Подільському районі на паркування біля пологового. Загорілись чотири машини, у пологовому пошкоджені вікна та частина фасаду. На паркуванні загинула одна людина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 23 вересня росіяни кілька годин поспіль тероризували Київ дронами. Ворог вдарив по двох АЗС, після вибуху виникла пожежа на території ринку "Залізничний", більш відомого як "Шайба". Під удар потрапив і бізнес-центр у Солом’янському районі.