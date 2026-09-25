Не всі продукти в "АТБ" зберігають однаково: які товари в пріоритеті

Для таких товарів критично важливо не порушити температурний режим

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Свіжість продуктів для супермаркетів на першому місці, тож в "АТБ" на складах першими приймають заморожені товари та м'ясо. Тут важливо витримати температурний режим.

Як розповів "Телеграфу" співробітник "АТБ", отримані продукти йдуть або одразу на вітрину, або на збереження у спеціальних холодильних камерах. Вони можуть бути як з плюсовою, так і з мінусовою температурою. "Розтанути нічого не встигає", — наголошує джерело.

Зауважимо, перелік заморожених товарів чималий: напівфабрикати, свіжозаморожені овочі та фрукти, тісто та випічка, морозиво тощо. Аби вони зберігали свої якості та були безпечними для споживача їх не можна розморожувати, а потім заморожувати повторно. Тому в морозилках зазвичай має бути близько -18 -14 градусів.

Вітрина з охолодженим м'ясом/ Джерело: Молодий буковинець

В холодильних вітринах, де зберігається м'ясо, птиця чи свіжа риба підтримується температура від 0 до +2 градусів. За трохи вищої температури зберігаються молочні продукти, готові салати тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в супермаркетах мережі магазинів "АТБ" почали з'являтись нові відділи. Йдеться про продаж свіжого м'яса, різноманітних сирів тощо.