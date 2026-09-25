Прощавайте, шафи та гардеробні. Оселі захоплює новий тренд для зберігання одягу

Цей варіант ідеальний для тих, хто часто переїздить

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Шафи та гардеробні поступаються місцем простому та оригінальному рішенню — підлоговій вішалці. Цей тренд вписується у сучасну тенденцію відмови від накопичення і зайвих речей.

Вішалки з рейлінгами для вішаків і відкритими полицями розміщують в спальнях і дитячих кімнатах. "Телеграф" розповідає про плюси та мінуси цього рішення.

Класична вішалка для відкритого зберігання речей. Фото: OLX

Відкрите зберігання речей підійде для житла, де проживає одна-дві особи. Вішалки компактні, на відміну від шафи, їх легко переміщувати, адже багато моделей мають коліщатка.

Переваги вішалки для зберігання одягу:

Компактність — підходить навіть для дуже маленьких просторів

Зручне розміщення — поставити можна у кутку чи під стінку

Легкість монтажу — вішалку легко зібрати самостійно, підходить для тих, хто часто переїздить

Стильність та зручність — можна обирати варіанти з дерева, металу чи пластику, від компактних до містких

Гардероб на виду — не потрібно вишукувати речі у шафі, вони завжди перед вами

Доступна ціна — вішалки значно дешевші за шафи

Кругова вішалка з коліщатками. Фото: Епіцентр

Проте зберігання речей на вішалці підходить не всім. Наприклад, для великої родини воно не зможе замінити шафи, однак вішалка може стати хорошим доповненням до неї.

Раніше "Телеграф" розповідав про інше рішення, яке може замінити звичні шафи. Модульні полиці дозволяють тримати одяг та аксесуари на виду, більш ефективно використовувати стіни та спрощує організацію простору без необхідності виготовлення меблів на замовлення.