Спить з нею в одному ліжку: особливий друг допоміг Кейт Міддлтон подолати рак

Принцеса має особливого компаньйона, який допомагав їй під час лікування раку

Як з’ясувалося, у Кейт Міддлтон, яка цього літа проходила курс хімієтерапії, був і є особливий друг, який, крім чоловіка та дітей, допомагав їй пережити проблеми зі здоров’ям. Проти цих "стосунків" не був проти й принц Вільям.

Днями герцог Уельський відвідав місцевий коледж у Каллінгтоні, щоб зустрітися зі студентами та співробітниками. Там його вітали й вихованці з відділу управління тваринами.

Одна з власниць заявила, що Вільям був закоханий в її маленьку собачку. З нею він поділився, що разом з дружиною Кетрін вони доглядають за чорним спаніелем на прізвисько Орла. "Він сказав, що його маленька собака спить з ними на ліжку вночі, з ним і Кейт", — розповіла жінка.

Принц Вільям у коледжі у Каллінгтоні 17 жовтня. Фото: Getty Images

Орла була подарована герцогам Уельським рідним братом Кейт Джеймсом Міддлтоном улітку 2020 року. Їхній перший чорний спанієль на прізвисько Лупо помер у листопаді того ж року. Як пише видання livemint, Орла стала величезним джерелом втіхи для Кейт під час її лікування раку.

У принца і принцеси Уельських в даний час є спанієль на прізвисько Орла

Нагадаємо, що після закінчення курсу хімієтерапії Кейт Міддлтон вирушила в "особливу життєву подорож" із принцом Вільямом. Як зауважила королівський експерт Тесса Данлоп, перший публічний захід для майбутньої королеви Британії після лікування раку став "початком її нової ери".