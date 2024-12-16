Що робити, коли прийшла повістка, а у вас відстрочка: коментар юриста

Юрист розповів, що робити громадянам у подібних випадках

Військовий стан та загальна мобілізація в Україні триватиме до 7 лютого 2025 року, але деякі чоловіки мають право на відстрочку від призову у цей період. Ті, хто має законні на те підстави, можуть і надалі отримувати повістки поштою, але хвилюватися їм не варто.

Про це повідомив адвокат Дмитро Дончак на порталі B2B Consult. Він розглянув ситуацію, коли чоловік має відстрочку через навчання у вищому навчальному закладі, тому він вирішив продовжити її до 7 лютого 2025 року.

Проте чоловікові все ж таки прийшла повістка з ТЦК.

Однак це не той випадок, коли варто непокоїтися, заявив юрист. За його словами, у ТЦК "могли щось переплутати", або дані про відстрочку не було внесено. Водночас лист вважатиметься врученим при зверненні назад до ТЦК, якщо його не забрати відповідно до чинного законодавства.

У будь-якому випадку, лист потрібно буде забрати лист на поштовому відділенні. Якщо воно від ТЦК, то треба туди прийти з повісткою та показати докази законного отримання відстрочки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як перевірити, чи підлягаєте ви мобілізації. Це залежить від того, коли востаннє чоловік проходив медогляд.