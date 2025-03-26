Директор та власник ТРЦ "Happy.mall" у Рівному отримали броню від мобілізації: як так вийшло

Загалом у Рівному дев’ять об’єктів торгівлі мають статус критичних

У Рівному директора ТРЦ "Happy.mall" Тараса Максименка забронювали від мобілізації до кінця літа разом із власником цього ТРЦ Романом Курісом. При цьому сам "Happy.mall" має статус критично важливого підприємства.

Про це йдеться у матеріалі "Четверта влада". Зазначається, що Куріс виявився кумом виконувача обов’язків мера Рівного Віктора Шакірзяна.

Журналісти звернулися за коментарем щодо статусу Максименка до Куріса, проте той відповів, що нічого не знає, хоча згадав, що директор ТРЦ має 77-річну бабусю, яку він доглядає. Сам Максименко відповідати на запитання ЗМІ відмовився, зазначивши, що це "не їхня справа".

Автори матеріалу не змогли знайти інформацію про те, хто забронював бізнесменів, оскільки вони це робили через сервіс Дія. Водночас наголошується, що у ТЦК підтвердили інформацію про те, що обидва заброньовані до 23 серпня 2025 року як співвласник та директор "Happy.mall".

ТРЦ справді має статус критичного, про що повідомили у Рівненській ОВА.

"Підприємство було визначено критично важливим на основі критеріїв, зазначених у підпунктах 4, 5, 6 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 №76", — сказали там на запит журналістів.

Аналітик Микола Салімов пояснив, що компанія не має боргів щодо ЄСВ, має важливе значення для економіки чи потреб місцевої громади, а також має відповідний рівень зарплати.

"Критерії визначаються галузевим органом з юрисдикцією по всій Україні або відповідною ОВА, коли йдеться про значення для певної громади. Залежно від того, за якими критеріями підходить ТОВ, воно звертається до відповідного органу", — сказав він.

У Рівненській ОВА також зазначили, що серед об’єктів торгівлі справді дев’ять об’єктів набули статусу критичних, серед яких і "Happy.mall". Проте повний список критичних підприємств там давати відмовилися, що на думку юристки Соломії Яременко не зовсім обґрунтовано.

Раніше "Телеграф" писав, що заброньованих чоловіків можуть оголосити у розшук. Чи анулюють броню в такому разі.