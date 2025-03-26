Вас відправляють на передову без належної підготовки. Як діяти в такому випадку

Мобілізованим обов'язково необхідно пройти підготовку і якщо її не буде, то вони мають написати рапорт або звернутись до вищого командування

Мобілізовані українці перед передовою мають пройти військову підготовку. Під час неї їм видаються усі необхідні речі. Якщо особу відправляють на передову, але вона не пройшла належну підготовку, чоловік чи жінка може подати рапорт.

Як пояснюють юристи в адвокатському об'єднанні "Бачинський та партнери", згідно зі законом, кожен мобілізований українець має пройти військову підготовку перед тим, як вирушити на передову.

Під час неї українець проходить фізичні тренування, опановує військову тактику та спеціалізоване навчання відповідно до бойових завдань. Крім того, його мають забезпечити усіма необхідними речами, зокрема взуттям, спецодягом, спорядженням, контейнерами для зберігання та іншим, як передбачено в наказі "Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту".

Якщо ж належної підготовки не відбулось, то мобілізований має повне право подати рапорт командуванню, відповідно до постанови "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" де йдеться, що військовозобов’язані, які не проходили військову службу раніше, повинні бути направлені на базову загальновійськову підготовку аби пізніше вирушити на бойові завдання.

У випадку, коли рапорт не прийняли, українець може звернутись до оперативного командування або Генерального штабу зі скаргою, або зателефонувати на гарячу лінію, де його звернення зареєструють і розглянуть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого з українців до 25 років можуть призвати на військову службу у квітні 2025 року.