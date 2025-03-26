Як "говорять" риби: вчені вперше записали звук акули (аудіо)

Можливо, акули намагалися пояснити людям, що вони не люблять, коли їх мацають

Стара приказка "мовчати як риба" вже давно потребує перегляду. По-перше, багато риб використовують звуки для комунікації. А по-друге, це роблять навіть ті з них, хто, начебто, на це в принципі не можуть бути здібними.

Наприклад, цю здатність уперше задокументували в акул. Нове дослідження було оприлюднене в Royal Society Open Science.

Те, що риби можуть видавати різний спектр звуків, щоб відлякувати хижаків, залучати партнерів, реагувати на небезпеку та координувати рухи в косяку. Звичайно багато в цьому плані залежить від конкретного виду — деякі більш "балакучі", деякі менш. Однак якщо когось і можна назвати "тихонями", то це акул.

Річ у тому, що багато променеперих риб використовують свої плавальні міхури подібно до того, як ми використовуємо легені. Тобто виштовхують із них повітря для того, щоб видавати гудіння чи бурчання. Але в акул плавального міхура немає, а отже й звуку видавати вони не повинні. Принаймні так вважалося раніше.

Втім, вчені його почули та записали. Команда займалася вивченням куницевих акул новозеландських (Mustelus lenticulatus) у морській лабораторії Окленда, що Нової Зеландії й помітила, що ці риби видають виразні гучні клацання, коли люди намагалися взяти їх у руки або просто доторкнутися. Пізніше ці звуки чули навіть коли люди наближалися надто близько до акваріума.

При цьому реакція спостерігалася з різними особинами, що вказує на те, що це була не якась дивна мутація в окремої акули. Кожне клацання тривало близько 48 мілісекунд, а гучність іноді перевищувала 155 децибелів, що можна порівняти з пострілом з дробовика.

Поки вчені не до кінця відстежили механізм того, як саме акули видають звуки, але передбачається, що він виникає через швидке змикання щелепи та удар зубів один про одного. Цей вид живе на морському дні та харчується безхребетними з твердим панциром, тому зуби у них виглядають як тертка. Що може грати свою роль у появі цих клацань.

Також вчені поки що не знають, навіщо акули клацають. Може це спроба налякати хижака або попередити родичів, а може це просто стресова реакція.

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