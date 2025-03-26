"Незручний факт": у Трампа вирішили зробити заяву про Будапештський меморандум та "сіли у калюжу"

Гренелл думав "пояснити" своїм підписникам за Будапештський меморандум, але виставив себе на посміховисько

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа, Річард Гренелл, буквально "сів у калюжу", вирішивши висловити свою "експертну думку" щодо Будапештського меморандуму. Гренелл заявив, що Україна нібито ніколи не мала своєї ядерної зброї – вона, мовляв, завжди належала Росії.

Відповідну заяву дипломат зробив у своєму Twitter (X). Таким чином Гренелл захотів "прояснити" ситуацію із Будапештським меморандумом.

"Ядерна зброя належала Росії та була її спадщиною. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не належала Україні. Це незручний факт", – написав він.

Щоправда, у відповідь Гренелл отримав велику кількість коментарів, які, м'яко кажучи, пояснюють, що він не правий. Зокрема користувачі пишуть, що уся ядерна зброя на території СНД була радянською. Право власності на ядерну зброю, розташовану на її території, Україна набула через розпад СРСР, подібно до Росії, Білорусі та Казахстану, які теж отримали вагомі частини радянського ядерного арсеналу. Фейковими також є твердження про те, що Кремль нібито "контролював" усю ядерну зброю в Україні – так, кнопка для запуску стратегічних ядерних ракет була у Москві, проте величезний арсенал тактичної ядерної зброї Україна могла використовувати на власний розсуд.

Також користувачі нагадали Гренеллу, що Україна віддала ядерну зброю в обмін на те, що США, Росія та ще кілька країн "першого світу" будуть визнавати її кордони та не становитимуть загрози для неї. Один з підписантів Будапештського меморандуму – Росія – порушив його у 2014 році, другий підписант меморандуму, США, не зробив нічого для рішучого захисту України.

Будапештський меморандум — що відомо

У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього Україна, США, Росія і Великобританія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (так званий Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.

Однак у 2014 році Росія, яка була одним із гарантів безпеки України за Будапештським меморандумом, знехтувала цим документом і загалом міжнародним правом та розпочала гібридну війну, а у 2022 році вже повномасштабне вторгнення.

Зазначимо, що в США вважають ідею України про повернення ядерної зброї "несерйозною". Крім того, там гадають, що наявність зброї масового ураження не вирішить її проблем. Кажучи іншими словами, Вашингтон не менше Росії боїться, що Україна поверне собі свій ядерний арсенал. Українські експерти вважають, що Україна буде порушувати питання відновлення свого ядерного статусу, оскільки жодні гарантії безпеки не працюють. А військовий експерт Ігаль Левін зазначив, що вирішувати, чи буде в України ядерна зброя, будуть не Трамп і не США, а українці.

Також восени 2024 року вийшов резонансний матеріал The Times, в якому йшлося про єдину можливу причину створення Україною ядерної зброї. Він наробив чимало галасу. Попри те, що у МЗС поспішили спростувати будь-які подібні заяви, суспільство все одно жваво обговорює ймовірну появу такого варіанту захисту від Росії. При цьому мало хто враховує, що власна ядерна програма для держави — дуже складне питання, яке не обходиться без багатьох "але".