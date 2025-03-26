Росіяни вмовляють США нав'язати Україні нову Конституцію? Політолог розповів про цікавий інсайд

Росіяни серйозно сподіваються вмовити на це адміністрацію Трампа

Російський режим серед інших пропозицій для Сполучених Штатів під час нещодавніх "переговорів" у Саудівській Аравії просив у американців "посприяти" тому, щоб Україна змінила свою Конституцію. Головний закон наша країна має змінити на такий, що буде вигідний росіянам.

Про це розповів політолог Микола Давидюк у своєму відео щодо підсумків переговорів. Він зазначив, що в Росії сподіваються заручитися згодою США та змусити Вашингтон натиснути на Київ.

"Є інсайд з переговорів: росіяни вимагають не змін в Конституцію, росіяни взагалі хочуть нову Конституцію. Тому, що кажуть: "Ми замучились, запарились типу вам постійно щось міняти, отже зараз так, приймемо таку Конституцію, яка треба Росії, от хай така і буде", – зазначив він.

За словами Давидюка, росіяни серйозно сподіваються вмовити на це адміністрацію Трампа – мовляв, якщо вдасться, то США натиснуть на Україну, знову припинять надавати розвідувальні дані та зброю, і Україна під американським тиском буде змушена погодитися. Росіяни, скоріше за все, будуть вимагати "прописати" у новій "Конституції" окрім інших давно відомих моментів також можливість повернення в Україну своїх клевретів, Медведчука та Януковича, статус російської, як другої державної мови, федералізацію та інші улюблені російські "хотєлкі".

"Росіяни кажуть: ми втомились їм постійно нав'язувати, вони це відкидають. А давайте нову умову, все там заховаємо красивенько, і разом з виборами зробимо ще референдум про нову Конституцію і втюхаємо їм під дулом автоматів нову Конституцію – хай буде, щоб було. Українці – вони ж дурні типу, об них треба ноги витирати, от давайте їм ще й на переговорах вліпимо нову Конституцію", – пояснив Давидюк хід думок російського режиму.

Зазначимо, що не так давно військовий аналітик Олексій Копитько вже попереджав, що рано чи пізно росіяни почнуть "качати" тему зміни Конституції України. Українська Конституція не дає можливості визнати окуповані території російськими, забезпечити діяльність "п'ятої колони" в Україні, перекрити Києву шлях в НАТО, та навіть спробувати "сковирнути" Зеленського за допомогою виборів ані росіяни, ані трампісти не можуть – заборонено Конституцією.

Нагадаємо також, що мирні переговори щодо війни в Україні росіяни за наказом Путіна навмисно затягують. Мета проста – захопити якомога більше українських земель до можливого перемир'я. Кремль вважає, що США зрештою змусять Україну віддати окуповані території.