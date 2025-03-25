У Білому домі повідомили про досягнуті з Росією та Україною домовленості

Американці зустрічалися в Ер-Ріяді з росіянами 24, а з українцями 25 березня. США домовилися з експертними групами воюючих країн про забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі.

Про це йдеться у заяві Білого дому. Також сторони домовилися ще щодо деяких пунктів.

В документі повідомляється що Вашингтон домовився з обома сторонами про забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі та заборону використання комерційних суден для військових цілей.

Також США домовилися з Москвою та Києвом про розробку заходів, спрямованих на реалізацію заборони ударів по енергетичних об'єктах обох країн.

Всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей та продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру.

Натомість Вашингтон планує допомогти Росії повернутися на світовий ринок сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування та покращити доступ до портів і платіжних систем.

Крім того, американська сторона підтверджує підтримку Україні у поверненні військовополонених, цивільних заручників та незаконно вивезених дітей.

Інформацію за підсумками переговорів у Саудівській Аравії вже повністю підтвердили в Україні. Міністр оборони Рустем Умєров написав у Facebook, що всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію, припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. Разом з цим він попередив, що Київ вважатиме порушенням зобов’язань та загрозу національній безпеці України з боку Росії переміщення нею своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря. В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист.

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