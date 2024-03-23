Помер відомий футбольний тренер, який співпрацював із окупантами

Українець тренував низку клубів на окупованих територіях

У суботу, 23 березня, у лікарні у Криму у віці 66 років помер колишній український футболіст та тренер Сергій Шевченко. У лютому не стало знаменитого португальського тренера на прізвисько "Король Артур".

Про смерть футбольного фахівця повідомляє Херсонська обласна асоціація футболу у Facebook. Сергій був чинним директором та тренером окупаційного футбольного клубу "Фрегат" з Херсона. Причиною смерті Шевченка став інфаркт нирки.

Також Шевченко встиг потренувати українські "Меліоратор", "Кристал", "Нафтовик", "ІгроСервіс", "Севастополь" та "Таврію". Після анексії Криму РФ Сергій залишився у Сімферополі та два роки керував окупаційним "ТСК-Таврія". Потім українець переїхав у РФ на Сахалін, де очолив однойменний футбольний клуб.

Неймовірно, але після повернення в Україну у 2016 році Шевченку дали роботу у відродженій українській "Таврії", яка базувалася на Херсонщині. Потім Сергій встиг попрацювати у "Миколаєві".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Шевченко очолив фейковий футбольний клуб під назвою "Фрегат", який загарбники створили на базі херсонського "Кристала". Після деокупації Херсона тренер поїхав працювати з новим клубом в окупований Крим.

Раніше "Телеграф" писав, що 24 липня 2023 року помер колишній футболіст збірної Англії та легенда "Ноттінгем Форест" Тревор Френсіс. На початку липня того ж року не стало знаменитого футболіста "Барселони", "Інтера" та збірної Іспанії Луїса Суареса Мірамонтеса.