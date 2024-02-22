Помер знаменитий португальський тренер на прізвисько "Король Артур"

Артур Жорже помер у віці 78 років.

Португальський тренер Артур Жорже помер у четвер, 22 лютого. Титулований наставник помер після тривалої хвороби.

Сім’я колишнього тренера повідомила про це у своїй заяві, яку публікує L’Equipe : "З глибоким сумом сім’я Артура Жорже Брагі де Мело Тейшейри повідомляє про його смерть сьогодні вранці в Лісабоні після тривалої хвороби. Він помер мирно, в оточенні найближчих йому людей".

Колишній нападник "Порту", "Бенфіки" та "Белененсеша", Артур Жорже, якому 13 лютого виповнилося 78 років, зробив довгу та успішну кар’єру тренера, у тому числі двічі працював у "Парі-Сен-Жермен" (1991-1994 та 1998) -99), "Порту" (1984-1987 та 1989-1991), "Расінгу" (1987-1989), "Бенфіці" (1994-95) та збірній Португалії (1996-97). Його тренерська кар’єра також включає дві роботи в Саудівській Аравії — з 1999 по 2001 рік у команді "Аль-Наср" і потім в "Аль-Хілялі", а також роботу в Росії (ЦСКА, 2003-04) і керівництво збірною Камеруну (2004-2006).

Артур Жорже виграв Кубок чемпіонів у 1987 році з "Порту" завдяки блискучому голу Рабаха Маджера (2:1 проти "Баварії"). Португальський тренер також виграв Кубок Франції у 1993 році та чемпіонат Франції у 1994 році як тренер ПСЖ. У 2015-му році він завершив тренерську кар’єру, залишивши посаду наставника "МК Алжир".

Фінал Кубку європейських чемпіонів-1987 "Порту" - "Баварія"

Раніше повідомлялося, що помер автор "золотого" гола у фіналі ЧС-1990.