"Міністр-президент": у мережі висміяли нове призначення сина Кадирова

18-річний юнак став президентом футбольного клубу

Син глави Чечні Рамзана Кадирова Ахмат став новим президентом ФК "Ахмат". Це викликало шквал жартів у мережі, адже інший син Кадирова Адам уже став мемом через величезну кількість титулів та нагород.

Про це повідомив офіційний телеграм-канал футбольного клубу. Примітно, що кілька днів тому Ахмат Кадиров отримав посаду міністра Чеченської Республіки з фізичної культури та спорту.

"Новим президентом футбольного клубу "Ахмат" призначено міністра Чеченської Республіки з фізичної культури й спорту Ахмата Кадирова.

Одним із віцепрезидентів клубу затверджено першого заступника міністра ЧР з фізичної культури та спорту Умара Даудова. Бажаємо успіхів та успіхів на благо рідного клубу "Ахмат ", — йдеться у повідомленні пресслужби "Ахмата".

У мережі зі сміхом сприйняли цю новину. Користувачі жартують про неймовірний "талант" нащадків Кадирова, які без освіти одержують посади міністрів та президентів футбольних клубів.

Раніше повідомлялося, що Кадиров призначив свого 16-річного сина Адама куратором Російського університету спецпризначення імені Володимира Путіна. Підліток, який побив чоловіка в СІЗО, раптово став отримувати медалі, ордени та звання, перетворившись на посміховисько.