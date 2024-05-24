"Министр-президент": в сети высмеяли новое назначение сына Кадырова

18-летний юноша стал президентом футбольного клуба

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат стал новым президентом ФК "Ахмат". Это вызвало шквал шуток в сети, ведь другой сын Кадырова Адам уже стал мемом из-за огромного числа титулов и наград.

Об этом сообщил официальный telegram-канал футбольного клуба. Примечательно, что несколько дней назад Ахмат Кадыров получил должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

"Новым президентом футбольного клуба "Ахмат" назначен министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты.

Одним из вице-президентов клуба утвержден первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов. Желаем удачи и успехов во благо родного клуба "Ахмат", — гласит сообщение пресс-службы "Ахмата".

В сети со смехом восприняли данную новость. Пользователи шутят о невероятном "таланте" отпрысков Кадырова, которые без образования получают должности министров и президентов футбольных клубов.

Ранее сообщалось, что Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Подросток, который избил мужчину в СИЗО, внезапно стал получать медали, ордена и звания, превратившись в посмешище.