"Цар-богом незабаром призначать": 16-річний син Кадирова став куратором університету спецназу

У чому саме полягатимуть обов’язки 16-річного Адама на цій посаді поки що не відомо

Глава Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 16-річного сина Адама куратором Російського університету спецназу імені Володимира Путіна. З відповідним проханням до нього нібито звернувся ректор ВНЗ Байбетар Вайханов.

Про це він повідомив Телеграм-каналі. Навчальний заклад розташований у чеченському місті Гудермес.

"На прохання дорогого БРАТА, керівника РУС Байбетара Вайханова, я прийняв рішення призначити Адама Кадирова куратором РУС. Він [Адам — ред.,] тісно знайомий з діяльністю знаменитого університету тому я вважаю, що добре впорається з покладеними обов’язками", — написав Кадиров.

У чому саме полягатимуть обов’язки 16-річного Адама на цій посаді, голова Чечні уточнювати не став.

Користувачі соціальних мереж відразу ж почали коментувати гучне призначення. Під відповідними постами з новиною люди стали залишати такі коментарі: "Клоунада продовжується"; "Цар-богом незабаром призначать"; "Треба б ще когось новонародженого з клану Кадирових призначити куратором акушерства та гінекології"; "Боже, зупиніться! Це такий сюр, що я не можу повірити, що це відбувається насправді! Якийсь середньовічний феодалізм".

Довідка

Російський університет спецназу – приватний навчальний заклад, де тренують бійців спецпідрозділів. Заклад заснований у Гудермесі у 2013 році з ініціативи Рамзана Кадирова. Влада Чечні регулярно звітує про підготовку на базі університету добровольців, які їдуть воювати в Україну.

Нагадаємо, що 25 вересня Рамзан Кадиров виклав відео, на якому його син Адам б'є затриманого за підозрою у спаленні Корану волгоградця Микиту Журавеля. "Побив і правильно зробив", — написав Рамзан Кадиров.

Після цього Адаму Кадирову надали близько десятка орденів і медалей, у тому числі звання Героя Чеченської Республіки та другу за значимістю нагороду в Татарстані — орден "Дуслик". Також його призначили керівником служби безпеки глави Чечні.

У лютому 2024 року Адам Кадиров отримав медаль на змаганнях спецназу UAE SWAT Challenge, що проходили у Дубаї. ЗМІ звернули увагу, що у змаганнях він при цьому не брав участі.

Раніше "Телеграф" писав, що син Кадирова здобув дивну перемогу на рингу.