Перекритий центр, огляд як в аеропорту: "Телеграф" з’ясував, як охороняють Олімпіаду

Ігри проходять за безпрецедентних заходів безпеки

У Парижі набирає обертів Олімпіада-2024, де за медалі бореться збірна України. Головна спортивна подія року вже викликає не лише бурю радісних емоцій уболівальників з усього світу, а й повальне роздратування у парижан та гостей міста. Особливо тих, хто далекий від спорту.

Городяни щиро не розуміють чому перекрито весь центр міста, порушено їх звичний спосіб життя і щиро обурюються цим. Тим часом заходи абсолютно виправдані — варто лише озирнутися довкола і згадати в якому сучасному світі ми живемо. "Телеграф" був свідком заходів, які вживають поліція та служби безпеки для того, щоб Ігри пройшли у штатному режимі.

Німе здивування

26 липня, у Парижі відбулася урочиста церемонія відкриття Ігор. І весь центр Парижа буквально "стояв на вухах". Ні, ніхто не обмежував свободу переміщення вулицями звичайних громадян, за винятком кількох історичних об’єктів, але транспортна система була практично паралізована. На моїх очах мадам у похилому віці підійшла до переходу, в якому розташована станція метро, біля площі Конкорд (Згоди), але перехід був наглухо закритий. Розкинуті руки та німий подив були найм’якшою реакцією. Люди, які підходили за нею, голосно висловлювали своє обурення, але достукатися до когось було нереально. Поліцейські, що снували туди-сюди, ввічливо посміхалися, але також розводили руки і всім своїм виглядом показували, що найближчим часом нічого не зміниться.

Тим часом такі заходи безпеки на центральній площі столиці Ігор, скоріше виняток, ніж правило. Адже в Парижі вперше в історії церемонія відкриття пройшла не на арені, в даному випадку — Стад де Франс, головному стадіоні французького спорту, а в самому центрі міста, на площі навпроти Ейфелевої вежі та на річці Сені, де проходив парад спортсменів. Атлети пропливали човнами своїх національних команд, а набережною йшла вистава — театралізовані номери змінювалися піснями Леді Гаги та інших світових зірок.

Варто зазначити, що навіть глядачі на центральній трибуні, прямо навпроти Ейфелевої вежі, бачили лише невелику частину церемонії наживо — промови президента Франції Еммануеля Макрона та керівника МОК Томаса Баха та невелику частину естафети олімпійського вогню. Решта транслювалася на величезних екранах зверху, над трибунами.

Пастка для глядачів та туристів

У результаті через таку масштабну територію, на якій проходила Церемонія відкриття — близько шести кілометрів уздовж Сени, в центрі міста було закрито 12 станцій метро. Також всюди було перекрито вулиці для проїзду транспорту, крім офіційних делегацій та олімпійського спецтранспорту. Були перекриті дороги навколо Тріумфальної арки, всі центральні площі та проспекти, а також дороги вздовж Сени.

Сказати, що центр міста був повністю паралізований — не сказати нічого. Люди, які випадково опинилися в момент Церемонії відкриття Олімпіади в центрі французької столиці, потрапили в справжню пастку. Іти до найближчої станції метро, що працює, доводилося кілька кілометрів. А волонтери далеко не завжди могли допомогти слушними порадами. І якщо глядачі Церемонії відкриття морально були готові до майбутніх труднощів, то туристи, що пусті гуляють, особливо ті, хто не цікавляться спортом і поняття не мають про якесь відкриття якоїсь Олімпіади, були буквально захоплені зненацька. Добре, що сама церемонія тривала лише кілька годин і ближче до ночі основні локації в центрі міста набули свого звичного вигляду. Хіба що, за винятком околиць Ейфелевої вежі, де збудовано кілька тимчасових арен і пройдуть змагання з пляжного волейболу та інших видів спорту.

Металодетектор та багажна стрічка

А вже наступного дня, у суботу, 27 липня, у Парижі продовжилась програма Ігор. Якщо попередні змагання з футболу, гандболу, регбі-7 та стрільби з лука почалися ще в середу-четвер, то в суботу відкрилися багато інших об’єктів. І тепер уже не пощастило тим парижанам, які мешкають біля спортивних арен. Заходи безпеки – стандартні, але жорсткі. Що називається "й миша не проскочить". І це не дивно — адже будь-який спортивний захід у будь-який момент може відвідати високий спортивний чиновник або лідер держави, який завітав у дні Ігор до Парижа.

Власне, сам огляд чимось нагадує процедуру проходу до аеропорту. За 200-300 метрів до кожного об’єкту розпочинається "периметр безпеки". Він включає багажну стрічку, куди кожен повинен помістити свої речі і верхній одяг, металодетектор, через який потрібно обов’язково пройти і остання "дрібниця" — металошукач. Вас попросять підняти руки і ввічливо але наполегливо проведуть приладом вздовж усього теля згори донизу попереду, ззаду та з боків.

Примітно, що процедуру огляду проходять абсолютно всі — від пересічного глядача та акредитованого журналіста до спортсмена, тренера, судді і навіть VIP-персон. Все робиться в рамках загальної безпеки такого великого змагання, як Олімпійські ігри.

Незручності для вболівальників

Все це спричиняє природні незручності для вболівальників. Їм доводиться надто заздалегідь приходити на обраний матч, довго чекати у черзі, проходити процедуру (до 5-10 хвилин). "Телеграф" у суботу вранці опинився в районі легендарної тенісної арени "Ролан Гаррос" та застав величезні черги з уболівальників. Черга йшла повільно, а фанати Джоковича, Свєнтек та інших зірок світового тенісу все прибували.

Втім, витрачений час вартий того. Близько години очікування у черзі, зате після ти потрапляєш у периметр безпеки, де практично виключені інциденти, а ти поринаєш у світ улюбленої гри. Зокрема, на кортах Ролан Гаррос і в жіночому, і в чоловічому турнірах грають практично всі сильніші — Джокович, Надаль, Свьонтек… Варто потерпіти заради своєї ж власної безпеки та зниження ймовірності інцидентів до мінімуму.

Свято великого спорту у Парижі набирає обертів. Олімпіада вже дарує перші сенсації та називає імена перших чемпіонів.