Олімпійські ігри у Парижі: медальний залік (оновлюється)

Неофіційний медальний залік літніх Олімпійських ігор у Парижі

У п’ятницю, 26 липня, у Парижі помпезною церемонією відкриття стартували XXXIII Літні Олімпійські ігри. Столиця Франції втретє проводить Олімпіаду.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги неофіційний медальний залік Ігор-2024 у Парижі. Перші медалі на Олімпіаді розіграють у суботу, 27 липня.

Медальний залік Олімпійських ігор-2024 у Парижі (оновлюється)

У Франції спортсмени із понад 200 країн світу розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. На Олімпіаді-2024 дебютує лише один вид спорту – брейкінг.

Медалі Олімпіади в Парижі містять знятий при реконструкції шматок металу Ейфелевої вежі у вигляді шестикутника — символу Франції. Залізо вежі є декоративним елементом на всіх нагородах Ігор-2024. Це рішення зробило медалі унікальними та неповторними.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив спортсменам із Росії та Білорусі брати участь на Іграх у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями. У підсумку на Олімпіаді виступлять 15 атлетів із РФ, при цьому деякі "нейтральні" спортсмени відкрито підтримують війну в Україні.