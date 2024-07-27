"Адовий несмак": у Росії накинулися на Францію через церемонію відкриття Олімпіади

Росіян не допустили до церемонії відкриття Ігор-2024

У Парижі відбулася неоднозначна церемонія відкриття Олімпійських ігор. У Росії відразу почали поливати брудом Францію.

Російська журналістка Ксенія Собчак назвала шоу "жахливим". Відповідний пост вона опублікувала на своєму telegram-каналі.

"Якесь просто жахливе відкриття Олімпіади. Або я щось не розумію? Адовий несмак. Ідея зробити місто декорацією звучить добре, але це з серії очікування versus реальність: місто більше і крутіше всіх цих незграбних костюмів.

Згадайте Пекін – чудове відкриття, Токіо – супер, Сочі – слався вічно Андрій Болтенко та Ернст. А це? Ну, ніби шоу-балет "Тодес" у Саратові", написала Собчак.

Ще одна журналістка з РФ Олена Вайцеховська побачила поганий знак через перевернутий олімпійський прапор.

"Підвішений вгору ногами на флагшток олімпійський прапор на вчорашній церемонії відкриття – моторошний момент у своєму символізмі.

Міжнародною мовою перевернутий прапор означає, що в країні біда, надзвичайний стан. І адже по суті саме це переживає зараз весь олімпійський спорт – у яку обгортку не загорни його на Іграх", — написала Вайцеховська.

Російська блогерка Настя Івлєєва порівняла церемонію відкриття з "голою вечіркою", яку вона організувала у РФ.

" Трохи підгледіла за церемонією відкриття Олімпіади в Порижі (через о, так). Що, власне, хочу сказати: вечірка у нас була стильніша. Дякую всім за Сочі та чемпіонат світу з футболу ", — написала Івлєєва.

А ось в Україні церемонія відкриття отримала позитивну реакцію. Директор зі зв’язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко зазначила, що церемонія відкриття Олімпіади-2024 стала джерелом радості та світла.

Нагадаємо, церемонія відкриття Олімпіади-2024 стала причиною релігійного та політичного скандалів.