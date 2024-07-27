Навколо олімпійської форми збірної України виникли суперечки в мережі: що викликало здивування

Синьо-жовті виступають на Іграх у формі польського бренду

Підприємець та громадський діяч Олександр Соколовський висловився про форму олімпійської збірної України. Напередодні на Олімпіаді відбулася урочиста церемонія відкриття Ігор, де спортсмени показали свою парадну форму.

Відповідний пост Соколовський розмістив на своїй сторінці у Facebook. На його думку, форма українців має "досить примітивний та не оригінальний дизайн". Крім того, Олександр зазначив, що екіпірування — імпортне (технічний партнер НОК України на Олімпіаді-2024 польська компанія 4F).

"Ще один приклад з серії "Як би так допомогти вітчизняному виробнику, щоб нічого у нього не купляти"… Дуже шкода, що в нас стільки талановитих дизайнерів, конструкторів, технологів, швачок, а форма олімпійців така звичайна, базова та ще й імпортна…

НОКу, і не тільки йому, пора нарешті зрозуміти, що підтримка власної економіки та її іміджу — це теж захист країни і її економічна безпека!" — написав Соколовський.

Представлення форми збірної України

До речі, Соколовський як приклад відмінного варіанту форми збірної навів Монголію, де місцева компанія зробила екіпірування, яке здивувало весь світ. Зазначимо, церемонію відкриття Олімпіади-2024 трохи зіпсував дощ, а також скандали.