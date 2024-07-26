Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 27 липня (оновлюється)

На Іграх-2024 стартують медальні змагання

У суботу, 27 червня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться перший офіційний змагальний день. На Олімпіаді розіграють 14 комплектів медалей. Напередодні відбулася церемонія відкриття Олімпіади-2024.

Почнуть ігровий день стрільці, а закінчать фехтувальники. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, за медалі змагатимуться стрибуни у воду, велогонщики, дзюдоїсти, скейтбордисти та регбісти. Медальні змагання розпочнуться об 11:30 за київським часом та триватимуть майже до півночі.

Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 27 липня (оновлюється)

11:30 — Стрільба з пневматичної гвинтівки, 10 м, мікст

12:00 — Стрибки у воду. Синхронний трамплін 3 м, фінал (ж)

15:30 — Шосейні велогонки. Роздільна гонка, індивідуальна (ж)

17:32 — Шосейні велогонки. Роздільна гонка, індивідуальна (м)

17:00 — Дзюдо. до 48 кг (ж), до 60 кг (м)

18:00 — Скейтбординг. Стріт, фінал (м)

20:00 — Регбі-7, матч за "бронзу" (м) та фінал (м)

21:40 — Фехтування. Особиста шпага, за 3 місце (ж)

21:42 — Плавання. 400м вільним стилем, фінал (м)

21:52 — Плавання. 400м вільним стилем, фінал (ж)

22:05 — Фехтування. Особиста шабля, за 3 місце (м)

22:30 — Фехтування. Особиста шпага, фінал (ж)

22:34 — Плавання. Естафета 4x100м вільним стилем, фінал (ж)

22:44 — Плавання. Естафета 4x100м вільним стилем, фінал (м)

22:55 — Фехтування. Особиста шабля, фінал (м).

Нагадаємо, змагання на Олімпіаді-2024 розпочалися за кілька днів до церемонії відкриття. До речі, олімпійська збірна України сенсаційно програла Іраку, а Аргентина примудрилася програти Марокко.