Олімпіада-2024: пряма відеотрансляція церемонії відкриття Ігор у Парижі

Парад спортсменів уперше відбудеться на річці

У п’ятницю, 26 липня, офіційно стартують XXXIII Літні Олімпійські ігри у Парижі. Традиційно країна-господиня підготувала шоу, яке відбудеться у рамках церемонії відкриття Ігор.

У прямому ефірі в Україні захід покаже "Суспільне Спорт" на своєму YouTube-каналі. Початок ефіру о 20:30 за київським часом.

Пряма відеотрансляція церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі

Організатори підготували кілька сюрпризів на церемонії відкриття. По-перше, вперше в історії літніх Олімпійських ігор шоу відбудеться не на стадіоні, а на головній водній артерії – річці Сені – і вздовж неї. Крім того, парад спортсменів проходитиме також на річці.

Багато жителів та гостей Парижа зможуть побачити захід наживо абсолютно безплатно, адже квитки потрібні лише на нижніх набережних. Парад завершиться перед фіналом церемонії на Трокадері. Мета цієї Олімпіади – провести Ігри, створені для спортсменів та самими спортсменами, а тому саме атлети будуть головними зірками на церемонії відкриття.

Додамо, що за інформацією TMZ, на церемонії відкриття Ігор-2024 виступлять Селін Діон та Леді Гага.

Нагадаємо, ще до старту Ігор на Олімпіаді пролунало кілька скандалів. По-перше, спортсменам не вистачає їжі в олімпійському селищі. По-друге, на олімпійському футбольному турнірі стався скандал у групі збірної України.