Олімпіада-2024: розклад та результати українців 27 липня (оновлюється)

Українські спортсмени поборються за медалі у кількох видах

У суботу, 27 липня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться перший ігровий день. Напередодні відбулася офіційна церемонія відкриття Олімпіади-2024.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Олімпіаді в Парижі 27 липня. Українці змагатимуться у таких дисциплінах: дзюдо, стрільба, стрибки у воду, фехтування, теніс, шосейні велогонки, гребний слалом, футбол та настільний теніс.

Розклад та результати українців 27 липня на Олімпіаді-2024 (оновлюється)

11:00 — Дзюдо (до 60 кг, м). 1/16 фіналу Дільшот Халматов — Достон Рузієв (Узбекистан).

11:30 — Стрільба. Пневматичний пістолет 10м, кваліфікація (м). Павло Коростильов та Віктор Банькін.

12:00 — Стрибки у воду. Синхронний трамплін 3м, фінал (ж). Анна Письменська та Вікторія Кесарь.

11:50 — Фехтування. Особиста шпага, 1/16 фіналу (ж). Влада Харькова – Маргарита Гуцці Вінченті, Олена Кривицька – Олександра Ндолло (Кенія), Джоан-Фейбі Бежура – Ор’ян Малло (Франція).

13:00 — Теніс. 1 запуск, Ангеліна Калініна — Аранча Рус (Нідерланди). 2 запуск, Даяна Ястремська — Лаура Пігоссі (Бразилія). 3 запуск, Марта Костюк — Юлія Путінцева (Казахстан). 3 запуск Людмила Кіченок/Надія Кіченок — Ван Сіньюй/Чжен Сайсай (Китай).

13:30 — Стрільба. Пневматичний пістолет 10м, кваліфікація (ж). Олена Костевич.

15:30 — Шосейні велогонки. Роздільна гонка, індивідуальна (ж). Юлія Бірюкова.

17:00 — Веслувальний слалом. Байдарки-одиночниці, кваліфікація, заїзди 1 та 2 (ж). Вікторія Ус.

18:00 — Футбол. Група B (м) Україна — Марокко.

21:00 — Настільний теніс. Одиночниці (жінки). 1/32 фіналу Соломія Братейко — Елізабета Самара (Румунія).

Нагадаємо, перші старти Олімпіади розпочалися ще до офіційного відкриття Ігор. Українські футболісти програли команді Іраку. Додамо, на сайті "Телеграф" доступний розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2024 27 липня.